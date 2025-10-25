Нант излъга Париж ФК като гост

Нант се намираше в слаба форма преди гостуването на новака Париж ФК, но постигна важна победа с 2:1 и се изкачи на 13-то място в класирането на Лига 1 с актив от 9 точки. Парижани останаха на 11-тата позиция с 10 точки.

Ветеранът Юсеф Ел Араби даде аванс на Нант още във 2-рата минута след асистенция на Луи Льороа. Малко по-късно Жан-Филип Красо прати топката в мрежата на "канарчетата", но попадението му беше отменено заради засада.

В 15-ата минута Пиер Леес-Мелу намери Самир Шерги, който с безпощаден удар изравни - 1:1. Нант поведе отново след точен изстрел на Матис Аблин в 38-ата минута, а след това Антони Лопеш спаси удар на Красо.

В следващия кръг Париж ФК ще посрещне Лион, а Нант ще е домакин на Монако.