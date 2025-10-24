Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Стеф Къри открадна шоуто в зрелищен дуел с Аарън Гордън

Стеф Къри открадна шоуто в зрелищен дуел с Аарън Гордън

  • 24 окт 2025 | 10:28
  • 901
  • 0
Стеф Къри открадна шоуто в зрелищен дуел с Аарън Гордън

Стеф Къри отбеляза 42 точки, включително тройка, с която изравни резултата в края на редовното време, за да помогне на Голдън Стейт да преодолее рекордните 50 точки на Аарън Гордън и да победи Денвър със 137:131 след продължение.

Уориърс направиха серия от 12:2 в добавеното време, която започна с тройка на Ал Хорфорд и кош на Джими Бътлър, който направи резултата 133:127 41 секунди преди края.

Гордън счупи рекорда на Алекс Инглиш за откриващ мач от 47 точки, поставен през 1985 година срещу Голдън Стейт. Десетте тройки на Гордън изравниха рекорда на Тери Розиер, поставен през 2020-а, за най-много отбелязани точки в началото на сезона.

Краят на редовното време беше драматичен, като Гордън вкара тройка, която изравни 25,7 секунди преди края, само за да гледа как Къри изравни 4,3 секунди по-късно също с тройка. Никола Йокич пропусна стрелба точно преди сирената, изпращайки двубоя в продължение, където Уориърс поеха контрола.

Йокич завърши с 21 точки, 13 борби и 10 асистенции, присъединявайки се към Оскар Робъртсън като единствените играчи с четири "трипъл-дабъла" в откриващите мачове от сезона.

