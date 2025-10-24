Стеф Къри открадна шоуто в зрелищен дуел с Аарън Гордън

Стеф Къри отбеляза 42 точки, включително тройка, с която изравни резултата в края на редовното време, за да помогне на Голдън Стейт да преодолее рекордните 50 точки на Аарън Гордън и да победи Денвър със 137:131 след продължение.

Уориърс направиха серия от 12:2 в добавеното време, която започна с тройка на Ал Хорфорд и кош на Джими Бътлър, който направи резултата 133:127 41 секунди преди края.

HAVE YOURSELF A NIGHT, STEPH 🤯



42 PTS (35 IN 2H + OT)

7 AST

6 REB

6 3PM

3 STL



He scores 20 of the @warriors' final 30 PTS from 5 minutes left in regulation through the end of OT to secure GSW's thrilling win! pic.twitter.com/yYLbtKpdiF — NBA (@NBA) October 24, 2025

Гордън счупи рекорда на Алекс Инглиш за откриващ мач от 47 точки, поставен през 1985 година срещу Голдън Стейт. Десетте тройки на Гордън изравниха рекорда на Тери Розиер, поставен през 2020-а, за най-много отбелязани точки в началото на сезона.

Aaron Gordon became the 6th player in NBA history to score 50 or more points in a season opener tonight!



He is the 1st Denver player to complete this feat 🤯 pic.twitter.com/NLM6iLFFhM — NBA (@NBA) October 24, 2025

Краят на редовното време беше драматичен, като Гордън вкара тройка, която изравни 25,7 секунди преди края, само за да гледа как Къри изравни 4,3 секунди по-късно също с тройка. Никола Йокич пропусна стрелба точно преди сирената, изпращайки двубоя в продължение, където Уориърс поеха контрола.

Йокич завърши с 21 точки, 13 борби и 10 асистенции, присъединявайки се към Оскар Робъртсън като единствените играчи с четири "трипъл-дабъла" в откриващите мачове от сезона.