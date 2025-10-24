Нова драма с продължения и нов успех за Оклахома в повторение на финала срещу Индиана

Шей Гилджъс-Александър отбеляза рекордните в кариерата си 55 точки, за да изведе Оклахома Сити Тъндър до победа със 141:135 (22:25, 32:22, 27:31, 32:35, 28:22) над Индиана Пейсърс в мач с две продължения. Това беше втори пореден успех за Тъндър след две продължения на старта на сезона, а срещата беше повторение на финала в НБА от миналия сезон.

Действащият MVP достигна границата от 50 точки за пети път в кариерата си, изравнявайки постижението на Ръсел Уестбрук за най-много такива мачове с екипа на Тъндър. Аджей Мичъл също записа личен рекорд с 26 точки за Оклахома Сити, който във вторник надви Хюстън в първия си мач за сезона.

Гилджъс-Александър завърши с 15 успешни стрелби от 31 опита от игра и 23 от 26 от наказателната линия, като добави осем борби и осем асистенции. Арън Уигинс допринесе с 23 точки и девет борби, а Айзея Хартенщайн овладя 14 борби.

За Пейсърс Бенедикт Матюрин се отличи с 36 точки и 11 борби, преди да напусне играта с пет лични нарушения в първото продължение. Паскал Сиакам записа 32 точки и 15 борби за Индиана, който беше без двукратния участник в Мача на звездите Тайрийз Халибъртън и резервния пойнт гард Ти Джей Макконъл. Тимът загуби и гарда Андрю Нембхард през първото полувреме заради болки в лявото рамо.

Преди началото на мача в „Gainbridge Fieldhouse“ Пейсърс издигнаха шампионския си банер от Източната конференция. Клубът също така почете паметта на покойната Нанси Ленард, матриарх на франчайза. Тя помага за спасяването на отбора с телетон през 1977 г. и почина през септември на 93-годишна възраст.

