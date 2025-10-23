Популярни
Берое загуби от шампиона в Еврокъп

  • 23 окт 2025 | 20:59
  • 500
  • 0
Берое загуби от шампиона в Еврокъп

Баскетболистките на Берое загубиха от френския Вилньов д'Аск с 61:93 (19:21, 9:25, 17:25, 16:22) в среща от турнира Еврокъп. Това бе трета загуба от три мача за българките в Група "L" на втория по сила европейски клубен турнир, който миналата година бе спечелен именно от френския отбор.

Двубоят започна равностойно и двата тима се гонеха в резултата през цялата първа част, в която Берое имаше серия от седем безответни точки, а французойките успяха да направят такава от шест. Тройка на Златка Маданкова от центъра на терена заедно със сирената доведе до преднина от само две точки в полза на Вилньов д'Аск след първите десет минути – 21:19.

През втората четвърт френският отбор се наложи убедително. След успех от зоната за три точки в средата на втората част шампионът поведе с десет точки разлика, а след кош и отсъдено нарушение резултатът бе 35:22 в тяхна полза. Грешките в атака за домакините и силната игра в защита за съперника продължиха и разликата достигна до 18 точки в полза на Вилньов д'Аск и полувремето дойде при резултат 46:28 за гостите.

Въпреки че третата част бе значително по-равностойна, гостите продължиха да увеличават своята преднина и след пет игрови минути тя достигна до 28 точки в тяхна полза. Берое опита да намали малко изоставането си с по-активна игра, но десет минути преди края резултатът бе 71:45 в полза на френския отбор.

Последната четвърт отново бе равностойна при първите си пет минути, а през останалите пет и двамата треньори направиха множество смени като Берое довърши срещата със своите най-млади баскетболистки. Финалната сирена дойде при резултат 93:61 в полза на Вилньов д'Аск.

Най-резултатни за Берое в срещата бяха Деана Стояновска и Евгения Василева, които записаха по 10 точки. Кайла Купър добави 9 точки и 10 борби.

Най-резултатна за гостите бе Алексис Питърсън, която записа 17 точки. Сокна Фол добави 15 точки, 6 борби и 3 асистенции.

В следващата си среща от турнира Еврокъп съставът на Берое ще посрещне Шленза (Вроцлав) на 30 октомври в Стара Загора. Ден по-рано е другият двубой в групата, който противопоставя швейцарския Елфик Фрибург в гостуване на Вилньов д'Аск.

Снимка: Баскетболен клуб "Берое" / Фейсбук

