Локомотив Пловдив организира безплатна екскурзия за феновете си за гостуването на Берое, информираха от клуба. Двубоят между двата отбора от четвъртия кръг на редовния сезон на Sesame Национална баскетболна лига е на 27 октомври (понеделник) от 19:15 часа в Стара Загора.
От Локомотив уточняват, че събирането на привържениците, които желаят да посетят срещата, е в 17:15 часа в спортен комплекс "Локомотив", откъдето те ще потеглят в 17:30 часа в деня на мача.
Всеки желаещ може да се запише със съобщение в официалните профили на клуба в социалните мрежи.
След три изиграни кръга в Sesame НБЛ Берое е с перфектен баланс от три победи, докато "черно-белите" имат един успех и две поражения.
