Локомотив Пловдив организира безплатна екскурзия за феновете си за гостуването на Берое

Локомотив Пловдив организира безплатна екскурзия за феновете си за гостуването на Берое, информираха от клуба. Двубоят между двата отбора от четвъртия кръг на редовния сезон на Sesame Национална баскетболна лига е на 27 октомври (понеделник) от 19:15 часа в Стара Загора.

От Локомотив уточняват, че събирането на привържениците, които желаят да посетят срещата, е в 17:15 часа в спортен комплекс "Локомотив", откъдето те ще потеглят в 17:30 часа в деня на мача.

Всеки желаещ може да се запише със съобщение в официалните профили на клуба в социалните мрежи.

След три изиграни кръга в Sesame НБЛ Берое е с перфектен баланс от три победи, докато "черно-белите" имат един успех и две поражения.

Снимка: nbl.basketball.bg