  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Локомотив Пловдив организира безплатна екскурзия за феновете си за гостуването на Берое

  • 23 окт 2025 | 18:48
  • 336
  • 0
Локомотив Пловдив организира безплатна екскурзия за феновете си за гостуването на Берое, информираха от клуба. Двубоят между двата отбора от четвъртия кръг на редовния сезон на Sesame Национална баскетболна лига е на 27 октомври (понеделник) от 19:15 часа в Стара Загора.

От Локомотив уточняват, че събирането на привържениците, които желаят да посетят срещата, е в 17:15 часа в спортен комплекс "Локомотив", откъдето те ще потеглят в 17:30 часа в деня на мача.

Всеки желаещ може да се запише със съобщение в официалните профили на клуба в социалните мрежи.

След три изиграни кръга в Sesame НБЛ Берое е с перфектен баланс от три победи, докато "черно-белите" имат един успех и две поражения.

Снимка: nbl.basketball.bg

