  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
Мечтан дебют: Новобранец изригна с 34 точки, влезе в историята на НБА и счупи рекорд на ЛеБрон Джеймс

  • 23 окт 2025 | 20:15
  • 437
  • 0
Третата селекция в Драфта за 2025 г., Ви Джей Еджкъмб не се забави да остави своя отпечатък в НБА и блесна ярко при дебюта си за Филаделфия 76ърс, при победата със 117:116 срещу Бостън Селтикс.

Още от самото начало 20-годишният гард се нуждаеше само от първата четвърт, за да влезе в историята: отбеляза 14 точки и надмина рекорда на ЛеБрон Джеймс, който през 2003 г. реализира 12 точки като новобранец в дебютния си мач за Кливланд Кавалиърс.

Но представянето на Еджкъмб не спря дотук: той изригна с 34 точки, 7 борби и 3 асистенции за малко над 42 минути на терена. Така той стана третият най-добър реализатор в дебютен мач в НБА, изоставайки само от Уилт Чембърлейн (43 точки през 1959 г.) и Франк Селви (35 точки през 1954 г.).

Освен това, той вече е и баскетболистът с най-много отбелязани точки при дебют за Филаделфия 76ърс. Младокът надмина постижението на Алън Айвърсън, който отбеляза 30 точки през 1996 г.

Снимки: Gettyimages

