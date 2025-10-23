Мечтан дебют: Новобранец изригна с 34 точки, влезе в историята на НБА и счупи рекорд на ЛеБрон Джеймс

Третата селекция в Драфта за 2025 г., Ви Джей Еджкъмб не се забави да остави своя отпечатък в НБА и блесна ярко при дебюта си за Филаделфия 76ърс, при победата със 117:116 срещу Бостън Селтикс.

Още от самото начало 20-годишният гард се нуждаеше само от първата четвърт, за да влезе в историята: отбеляза 14 точки и надмина рекорда на ЛеБрон Джеймс, който през 2003 г. реализира 12 точки като новобранец в дебютния си мач за Кливланд Кавалиърс.

VJ EDGECOMBE IS A STAR ⭐️



34 PTS

13-26 FG

7 REB

3 AST

5 3PM



MOST POINTS IN A ROOKIE DEBUT THIS CENTURY 🔥 pic.twitter.com/xMVTgimOSX — Bleacher Report (@BleacherReport) October 23, 2025

Но представянето на Еджкъмб не спря дотук: той изригна с 34 точки, 7 борби и 3 асистенции за малко над 42 минути на терена. Така той стана третият най-добър реализатор в дебютен мач в НБА, изоставайки само от Уилт Чембърлейн (43 точки през 1959 г.) и Франк Селви (35 точки през 1954 г.).

Освен това, той вече е и баскетболистът с най-много отбелязани точки при дебют за Филаделфия 76ърс. Младокът надмина постижението на Алън Айвърсън, който отбеляза 30 точки през 1996 г.

VJ EDGECOMBE JUST HAD THE MOST POINTS IN AN NBA DEBUT SINCE WILT CHAMBERLAIN 🚨🚨🚨



34 for the #3 pick... 3rd highest-scoring debut ever in the @sixers win! pic.twitter.com/xwjvqMZcsH — NBA (@NBA) October 23, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages