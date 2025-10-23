Ето как Макаби победи Реал Мадрид в супермач от Евролигата (видео)

Отборът на Макаби Тел Авив победи по изключително драматичен начин с 92-91 Реал Мадрид в мач от шестия кръг на Евролигата, изиграл се снощи в Белград, където израелският гранд приема домакинските си срещи.

"Жълто-сините" обаче не стигнаха лесно до успеха, който след първите 10 минути изглеждаше по-скоро като неочакван. Изключително силната втора четвърт даде криле на домакините, а шеметно дерби след позивката реши крайния изход от мача в полза на израелците. Какво точно се случи в зала "Александър Николич" в сръбската столица, вижте в нашето видео!

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages