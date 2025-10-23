Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Ето как Макаби победи Реал Мадрид в супермач от Евролигата (видео)

Ето как Макаби победи Реал Мадрид в супермач от Евролигата (видео)

  • 23 окт 2025 | 15:07
  • 1655
  • 0

Отборът на Макаби Тел Авив победи по изключително драматичен начин с 92-91 Реал Мадрид в мач от шестия кръг на Евролигата, изиграл се снощи в Белград, където израелският гранд приема домакинските си срещи.

"Жълто-сините" обаче не стигнаха лесно до успеха, който след първите 10 минути изглеждаше по-скоро като неочакван. Изключително силната втора четвърт даде криле на домакините, а шеметно дерби след позивката реши крайния изход от мача в полза на израелците. Какво точно се случи в зала "Александър Николич" в сръбската столица, вижте в нашето видео!

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Евролига

Нова порция интригуващи двубои в Евролигата

Нова порция интригуващи двубои в Евролигата

  • 23 окт 2025 | 07:15
  • 1799
  • 0
Страхотен двубой от Евролигата в "Арена София" тази вечер

Страхотен двубой от Евролигата в "Арена София" тази вечер

  • 23 окт 2025 | 07:00
  • 2039
  • 0
Макаби излъга Реал Мадрид в Белград

Макаби излъга Реал Мадрид в Белград

  • 22 окт 2025 | 23:34
  • 5106
  • 1
Само в Sportal.bg! Фенове "нападнаха" звездите на Монако за снимки и автографи на "Летище София"

Само в Sportal.bg! Фенове "нападнаха" звездите на Монако за снимки и автографи на "Летище София"

  • 22 окт 2025 | 21:20
  • 10638
  • 0
Димитрис Итудис за мача с Монако: Приемаме това предизвикателство

Димитрис Итудис за мача с Монако: Приемаме това предизвикателство

  • 22 окт 2025 | 20:27
  • 3028
  • 0
Тайлър Енис: Фокусирал съм се изцяло върху баскетбола, нямаме време да мислим за друго

Тайлър Енис: Фокусирал съм се изцяло върху баскетбола, нямаме време да мислим за друго

  • 22 окт 2025 | 20:10
  • 3097
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

  • 23 окт 2025 | 11:39
  • 35822
  • 60
Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg": Превръщам негативните емоции в мотивация

Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg": Превръщам негативните емоции в мотивация

  • 23 окт 2025 | 13:00
  • 10265
  • 3
Труден тест за Лудогорец в Швейцария

Труден тест за Лудогорец в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 07:30
  • 9692
  • 24
Страхотен двубой от Евролигата в "Арена София" тази вечер

Страхотен двубой от Евролигата в "Арена София" тази вечер

  • 23 окт 2025 | 07:00
  • 2039
  • 0
Слот внесе яснота около ситуацията с Исак

Слот внесе яснота около ситуацията с Исак

  • 23 окт 2025 | 11:58
  • 8667
  • 2
Третият кръг в Лига Европа обещава много зрелищни дуели

Третият кръг в Лига Европа обещава много зрелищни дуели

  • 23 окт 2025 | 06:30
  • 4314
  • 0