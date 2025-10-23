Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Барцокас не иска нови играчи, въпреки многото контузени

Барцокас не иска нови играчи, въпреки многото контузени

  • 23 окт 2025 | 14:51
  • 219
  • 0
Барцокас не иска нови играчи, въпреки многото контузени

Гръцкият баскетболен отбор Олимпиакос беше свързан с няколко различни имена през последните седмици заради натрупалите се контузии в състава, но старши треньорът Йоргос Барцокас отрече повечето съобщения.

"Не съм искал нищо", изтъкна 60-годишният специалист относно информациите, че е пожелал привличането на нови играчи.

"Искам да ви кажа, че според това, което чета от началото а лятото за трансферите, някъде около 5 процента бяха истина. Бих призовал хората да бъдат малко по-скептични, когато четат, че Олимпиакос е подписал с даден баскетболист", заяви Барцокас преди отпътуването на Германия, където националът Александър Везенков и съотборниците му от Олимпиакос ще гостуват на Байерн Мюнхен в поредния кръг на Евролигата.

Грандът от Пирея няма да може да разчита на капитана си Костас Папаниколау заради травма на лявото коляно, получена на тренировката на тима в сряда.

Кийнан Еванс и Мустафа Фал също все още са в списъка с контузени, но Еван Фурние, Томас Уокъп и Шакил Маккисик са на разположение на Йоргос Барцокас.

