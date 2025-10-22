Решението за избора на селекционер на националния отбор по баскетбол бе отложено

Българска федерация по баскетбол съобщи, че решението за избора на нов селекционер на мъжкия национален отбор на България се отлага. Очакваше се днес да стане ясно името на новия селекционер, но окончателното решение ще бъде взето на следващото заседание на Управителния съвет на БФБаскетбол, което е насрочено за 28 октомври.

"След проведеното заседание на Управителния съвет на БФБ днес, 22 октомври 2025 г., бе решено да се предостави допълнително време на членовете, за да се запознаят подробно с кандидатурите за треньорския пост на мъжкия национален отбор. Целта е да се гарантира информирано, отговорно и стратегически обосновано решение, което да отговаря на дългосрочните интереси и развитието на българския баскетбол.

Окончателното решение ще бъде взето на следващото заседание на Управителния съвет, насрочено за вторник, 28 октомври 2025 г.

Федерацията остава ангажирана с принципите на прозрачност, професионализъм и устойчиво развитие на националните отбори", посочват на официалния си сайт от БФБаскетбол.

Припомняме, че в началото на месеца стана ясно, че досегашният национален селекционер Росен Барчовски няма да продължи да води представителния ни тим.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg