Резултати от НБА

Тази нощ се изиграха 12 мача в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада. Любопитното е, че във всеки от тях и двата отбора отбелязаха по над 100 точки с изключение на Далас Маверикс.

Ню Йорк Никс се наложи над Кливланд Кавалиърс със 119:111. Домакините доминираха в последната четвърт и стигнаха до успех, който зарадва публиката в "Медисън Скуеър Гардън". Най-резултатни за Ню Йорк бяха Оу Джи Ануоби с 24 точки и Джейлън Брънсън с 23. Звездата на Кливланд Донован Мичъл наниза 31 точки, но те не бяха достатъчни за победата.

Орландо Меджик стартира с домакински успех срещу Маями Хийт - 125:121. Паоло Банкеро поведе Орландо с дабъл-дабъл от 24 точки и 11 борби. Франц Вагнер също вкара 24 точки за състава на Джамал Моузли, а 23 добави Дезмънд Бейн. За гостите от Маями Норман Пауъл отбеляза 28 точки и овладя 9 борби.

Шарлът Хорнетс спечели у дома срещу Бруклин Нетс със 136:117 след много силно първо полувреме. Брандън Милър (25 точки и 7 асистенции) и ЛаМело Бол (20 точки 8 асистенции) бяха в основата на победата на "стършелите". За Бруклин най-резултатен беше Ник Клакстън със 17 точки.

Една от изненадите поднесе Торонто Раптърс. Канадският тим триумфира при визитата си на Атланта Хоукс със 138:118. Решаваща за крайния изход на двубоя се оказа третата четвърт, спечелена от Торонто със 17 точки разлика. Ар Джей Барет се отличи с 25 точки за победителите, а 22 добави Скот Барнс. Джейлън Джонстън и Трей Йънг вкараха по 22 точки за Атланта.

С най-голям интересе се очакваше сблъсъкът между Бостън Селтикс и Филаделфия 76ърс. Фили направи силна последна четвърт и пречупи "келтите" в тяхната "ТД Гардън". Тайрийз Макси блесна за Филаделфия с 40 точки, а в отсъствието на Джейсън Тейтъм Джейлън Браун и Дерик Уайт вкараха по 25 за Бостън.

Мемфис Гризлис надви Ню Орлиънс Пеликанс със 128:122. Джа Морент се показа като лидер на "гризлитата" с 35 точки, а освен него още шестима играчи на домакините завършиха с двуцифрен актив. За Ню Орлиънс над всички беше Зайън Уилямсън, който отбеляза 27 точки и хвана 9 борби.

Милуоки Бъкс не допусна изненада срещу гостуващия Вашингтон Уизардс - 133:120. "Елените" взеха солидна преднина през първото полувреме, а Вашингтон не успя да навакса, въпреи че съкрати част от пасива си. Янис Адетокунбо направи дабъл-дабъл с 37 точки и 14 борби за Милуоки, а Крис Мидълтън наниза 23 точки срещу бившия си тим за Уизардс.

В едно от дербитата тази нощ Чикаго Булс спечели със 115:111 срещу Детройт Пистънс. Ник Вучевич вкара 28 точки и овладя 14 борби, а силен мач за "биковете" направи и Матас Бузелис с 21 точки. Най-резултатни за "буталата" бяха Кейд Кънингам с 23 точки и Айзея Стюарт с 20.

Юта Джаз поднесе изненада, побеждавайки Ла Клипърс със 129:108. Домакините сразиха съперника си в първата четвърт с 43:19, а на почивката авансът им беше още по-внушителен - 78:47. Уолкър Кеслър вкара 22 точки за "джазмените", а по 20 добави Лаури Марканен и Брайс Сенсабо. Ивица Зубац отбеляза 19 точки за Клипърс.

Далас Маверикс започна сезона с разгромна загуба у дома от Сан Антонио Спърс. Далас спечели минимално първата четвърт, но отстъпи във всяка от следващите три с минимум 10 точки. Виктор Уембаняма направи чудовищен дабъл-дабъл с 40 точки и 15 борби за Сан Антонио, а Антъни Дейвис вкара 22 за Далас.

Минесота Тимбъруулвс направи обрат през второто полувреме при гостуването си на Портланд Трейл Блейзърс и спечели със 118:114. Лидерът на "горските вълци" Антъни Едуардс беше над всички с 41 точки и 7 асистенции. За Портланд се отличи Джереми Грант с 29 точки, а 20 добави Дени Авдия.

Много оспорван беше и двубоят между Финикс Сънс и Сакраменто Кингс. Гостите имаха преднина на почивката, но "слънцата" намериха сили да стигнат до успех със 120:116. Девин Букър се отличи с 31 точки за Финикс, а Дилън Брукс вкара 22. Зак ЛаВийн отбеляза 31 точки за "кралете".