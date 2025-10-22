Миньор завърши селекцията с американски център

Селекцията на Миньор 2015 завърши с привличането на американския център Монтавиус Мърфи, съобщава клубът от Перник в официалните си профили в социалните мрежи.

"АМЕРИКАНЕЦ ЗАВЪРШИ СЕЛЕКЦИЯТА НА МИНЬОР 2015.

Миньор 2015 привлече в редиците си американския център Монтавиус Мърфи. Той е роден през 2001 година в щата Тексас, САЩ, и е висок 205 см.

Мърфи започна настоящия сезон в хърватското първенство, а през миналата година игра в македонския отбор Феникс, където записа средно по 10.6 точки и 7.3 борби на мач.

Официалният му дебют ще бъде още този петък, когато Миньор 2015 приема у дома отбора на Спартак Плевен в мач от SESAME НБЛ.

ДОБРЕ ДОШЪЛ!", информират перничани, приветсвайки новото си попълнение.