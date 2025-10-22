Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Удар за Барселона преди мача с Жалгирис - Дарио Брисуела се контузи

Удар за Барселона преди мача с Жалгирис - Дарио Брисуела се контузи

  • 22 окт 2025 | 17:48
  • 211
  • 0
Удар за Барселона преди мача с Жалгирис - Дарио Брисуела се контузи

Барселона ще излезе със сериозна липса в четвъртък за мача си от Евролигата с Жалгирис, тъй като Дарио Брисуела е извън сметките за двубоя с литовския тим.

Испанският гард страда от дискомфорт в десния крак – контузия, получена по време на скорошния мач на отбора му в Дубай, загубен от каталунците със 78:83.

Както официално обяви клубът, очакваното време за възстановяване на играча е около една седмица. Това означава, че участието му е изключително съмнително и за следващия мач на отбора.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Олимпия Милано се раздели с шампион на НБА след само 2 мача в Евролигата

Олимпия Милано се раздели с шампион на НБА след само 2 мача в Евролигата

  • 22 окт 2025 | 13:09
  • 585
  • 0
Везенков поведе колоната в Евролигата

Везенков поведе колоната в Евролигата

  • 22 окт 2025 | 12:30
  • 6312
  • 1
Апоел обяви, че няма да играе мачовете си от Евролигата в България от декември

Апоел обяви, че няма да играе мачовете си от Евролигата в България от декември

  • 21 окт 2025 | 14:38
  • 16650
  • 22
Остава малко време! Спечелете безплатен двоен билет за супермача Апоел - Монако в София

Остава малко време! Спечелете безплатен двоен билет за супермача Апоел - Монако в София

  • 21 окт 2025 | 11:29
  • 7982
  • 0
Мегазвезди идват в България за третия мач на Апоел в "Арена София"

Мегазвезди идват в България за третия мач на Апоел в "Арена София"

  • 21 окт 2025 | 11:26
  • 5479
  • 7
Александър Везенков е MVP на петия кръг в Евролигата

Александър Везенков е MVP на петия кръг в Евролигата

  • 18 окт 2025 | 17:29
  • 7941
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА следи голям талант на Славия, Венци обявил цената - засега няма развитие

ЦСКА следи голям талант на Славия, Венци обявил цената - засега няма развитие

  • 22 окт 2025 | 13:16
  • 20724
  • 17
Магията на Мони Николов донесе втора победа на Локомотив (Новосибирск)

Магията на Мони Николов донесе втора победа на Локомотив (Новосибирск)

  • 22 окт 2025 | 17:30
  • 11293
  • 2
БФС, по препоръка на УЕФА, представи ново лицензионно правило, българските клубове ще плащат на еколози

БФС, по препоръка на УЕФА, представи ново лицензионно правило, българските клубове ще плащат на еколози

  • 22 окт 2025 | 12:26
  • 21248
  • 27
Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

  • 22 окт 2025 | 10:07
  • 24410
  • 28
Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

  • 22 окт 2025 | 10:22
  • 12485
  • 36
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 22 окт 2025 | 08:00
  • 479261
  • 23