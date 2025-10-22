Удар за Барселона преди мача с Жалгирис - Дарио Брисуела се контузи

Барселона ще излезе със сериозна липса в четвъртък за мача си от Евролигата с Жалгирис, тъй като Дарио Брисуела е извън сметките за двубоя с литовския тим.

Испанският гард страда от дискомфорт в десния крак – контузия, получена по време на скорошния мач на отбора му в Дубай, загубен от каталунците със 78:83.

Както официално обяви клубът, очакваното време за възстановяване на играча е около една седмица. Това означава, че участието му е изключително съмнително и за следващия мач на отбора.

Снимки: Imago