Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Пини Гершон за емоционалната сцена с Васил Евтимов след Суперкупата

Пини Гершон за емоционалната сцена с Васил Евтимов след Суперкупата

  • 22 окт 2025 | 13:10
  • 1527
  • 0

Легендарният треньор Пини Гершон беше специален гост в студиото на Sportal.bg, където говори по много различни теми, а една от тях бе свързана със старши треньора на Черно море Тича Васил Евтимов.

Преди около месец варненци спечелиха Суперкупата, надделявайки с 84-66 над Рилски спортист в "Арена СамЕлион", а след това последва емоционална сцена между Евтимов и Гершон, която бе уловена от нашата камера. А ето и как я коментира израелският баскетболен специалист.

"Той беше мой играч, след което стана треньор, той е добър треньор. Слушайте, той плачеше на рамото ми. Каза ми - "Те ми взеха титлата, затова съм много щастлив, че спечелих тази Суперкупа.". Не съм гледал финала тук миналия сезон. Но го познавам, той е много чувствителен, въпреки огромните си размери, той е много чувствителен. Той плачеше, също разплака и мен. Но да спечелиш титла, без значение каква е тази титла, ти си щастлив. И аз съм щастлив за него, че той я спечели. Той е един от потенциалните треньори да работи с нас в един от националните отбори и вярвам, защото знам, че също така играчите го обичат, той може да бъде много добър треньор.", заяви Гершон.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Голдън Стейт Уориърс подчини ЛА Лейкърс въпреки 43 точки на Лука Дончич

Голдън Стейт Уориърс подчини ЛА Лейкърс въпреки 43 точки на Лука Дончич

  • 22 окт 2025 | 09:27
  • 2512
  • 0
Новият сезон в НБА започна с драматичен успех на шампиона след две продължения

Новият сезон в НБА започна с драматичен успех на шампиона след две продължения

  • 22 окт 2025 | 06:53
  • 5306
  • 0
Пини Гершон изрази позицията си за скандала между Рилски спортист и Черно море

Пини Гершон изрази позицията си за скандала между Рилски спортист и Черно море

  • 21 окт 2025 | 17:52
  • 4340
  • 2
Черно море с официална позиция за скандала в Самоков

Черно море с официална позиция за скандала в Самоков

  • 21 окт 2025 | 17:48
  • 5048
  • 4
Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

  • 21 окт 2025 | 15:30
  • 13847
  • 5
Апоел обяви, че няма да играе мачовете си от Евролигата в България от декември

Апоел обяви, че няма да играе мачовете си от Евролигата в България от декември

  • 21 окт 2025 | 14:38
  • 16432
  • 22
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА следи голям талант на Славия, Венци обявил цената - засега няма развитие

ЦСКА следи голям талант на Славия, Венци обявил цената - засега няма развитие

  • 22 окт 2025 | 13:16
  • 5001
  • 2
БФС, по препоръка на УЕФА, представи ново лицензионно правило, българските клубове ще плащат на еколози

БФС, по препоръка на УЕФА, представи ново лицензионно правило, българските клубове ще плащат на еколози

  • 22 окт 2025 | 12:26
  • 8008
  • 14
Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

  • 22 окт 2025 | 10:07
  • 14344
  • 15
Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

  • 22 окт 2025 | 10:22
  • 7213
  • 21
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 22 окт 2025 | 08:00
  • 477211
  • 23
Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

  • 22 окт 2025 | 06:20
  • 6535
  • 2