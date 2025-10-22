Пини Гершон за емоционалната сцена с Васил Евтимов след Суперкупата

Легендарният треньор Пини Гершон беше специален гост в студиото на Sportal.bg, където говори по много различни теми, а една от тях бе свързана със старши треньора на Черно море Тича Васил Евтимов.

Преди около месец варненци спечелиха Суперкупата, надделявайки с 84-66 над Рилски спортист в "Арена СамЕлион", а след това последва емоционална сцена между Евтимов и Гершон, която бе уловена от нашата камера. А ето и как я коментира израелският баскетболен специалист.

"Той беше мой играч, след което стана треньор, той е добър треньор. Слушайте, той плачеше на рамото ми. Каза ми - "Те ми взеха титлата, затова съм много щастлив, че спечелих тази Суперкупа.". Не съм гледал финала тук миналия сезон. Но го познавам, той е много чувствителен, въпреки огромните си размери, той е много чувствителен. Той плачеше, също разплака и мен. Но да спечелиш титла, без значение каква е тази титла, ти си щастлив. И аз съм щастлив за него, че той я спечели. Той е един от потенциалните треньори да работи с нас в един от националните отбори и вярвам, защото знам, че също така играчите го обичат, той може да бъде много добър треньор.", заяви Гершон.