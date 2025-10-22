ЦСКА поведе в класирането след първия етап от Държавното по тенис на маса за мъже

Популярни
  • 22 окт 2025 | 12:17
  • 415
  • 0
ЦСКА поведе в класирането след провеждането на откриващия турнир от първия етап от Висшата лига на Държавното отборно първенство по тенис на маса за мъже в "Арена Асарел" в Панагюрище.

В надпреварата се включиха осемте най-добри клуба в страната, като столичани спечелиха и четирите си срещи - с по 4:1 над Масов тенис (Пловдив), Роко (Шумен) и Дунав (Русе) и с 4:3 над домакините от Асарел Медет в директния сбълък за първото място.

Асарел Медет остана втори с 3 победи - 4:0 над Комета плюс (Луковит), с 4:1 над Мерек-Дигеста спорт (Дупница) и с 4:2 над Масов тенис.

С по две победи турнира завършиха  Боровец (Горна Оряховица), Марек, Дунав и Масов тенис, Комета записа един успех, а с четири загуби на последната осма позиция остана Роко.

Вторият турнир от първия етап на шампионата ще се състои на 15 и 16 ноември в Дупница.

