Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Ню Йорк Никс без Джош Харт и Мичъл Робинсън в първия си мач за новия сезон в НБА

Ню Йорк Никс без Джош Харт и Мичъл Робинсън в първия си мач за новия сезон в НБА

  • 22 окт 2025 | 11:57
  • 133
  • 0
Ню Йорк Никс без Джош Харт и Мичъл Робинсън в първия си мач за новия сезон в НБА

Ню Йорк Никс ще започне новия сезон в НБА без двама от водещите си играчи, стана ясно след последната тренировка на тима.

Новият наставник на Никс Майк Браун няма да може да разчита на крилото Джош Харт и на центъра Мичъл Робинсън заради различни травми. Харт е с болки в кръста след падане в контролата с Филаделфия 76ърс в ОАЕ в началото на този месец, а Робинсън все още не е решил напълно проблемите си с левия глезен.

Очакванията на медиите в САЩ бяха поне единият от двамата да бъде в стартовата петица на тима, но Браун не пожела да отговори на въпрос кой точно ще заеме местата им.

Първият мач на Ню Йорк Никс е тази нощ като домакин на Кливланд Кавалиърс.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Голдън Стейт Уориърс подчини ЛА Лейкърс въпреки 43 точки на Лука Дончич

Голдън Стейт Уориърс подчини ЛА Лейкърс въпреки 43 точки на Лука Дончич

  • 22 окт 2025 | 09:27
  • 2218
  • 0
Новият сезон в НБА започна с драматичен успех на шампиона след две продължения

Новият сезон в НБА започна с драматичен успех на шампиона след две продължения

  • 22 окт 2025 | 06:53
  • 5190
  • 0
Пини Гершон изрази позицията си за скандала между Рилски спортист и Черно море

Пини Гершон изрази позицията си за скандала между Рилски спортист и Черно море

  • 21 окт 2025 | 17:52
  • 4218
  • 2
Черно море с официална позиция за скандала в Самоков

Черно море с официална позиция за скандала в Самоков

  • 21 окт 2025 | 17:48
  • 4980
  • 4
Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

  • 21 окт 2025 | 15:30
  • 13797
  • 5
Апоел обяви, че няма да играе мачовете си от Евролигата в България от декември

Апоел обяви, че няма да играе мачовете си от Евролигата в България от декември

  • 21 окт 2025 | 14:38
  • 16335
  • 22
Виж всички

Водещи Новини

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

  • 22 окт 2025 | 10:07
  • 9111
  • 13
Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

  • 22 окт 2025 | 10:22
  • 4632
  • 12
Слънце на "Коритото": министърът на финансите подписа съгласие за погасяване на дълга на Спартак

Слънце на "Коритото": министърът на финансите подписа съгласие за погасяване на дълга на Спартак

  • 22 окт 2025 | 09:30
  • 4573
  • 15
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 22 окт 2025 | 08:00
  • 476489
  • 23
Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

  • 22 окт 2025 | 06:20
  • 5481
  • 2
Ливърпул ще търси път за излизане от кризата с коварно гостуване в Шампионската лига

Ливърпул ще търси път за излизане от кризата с коварно гостуване в Шампионската лига

  • 22 окт 2025 | 07:11
  • 5239
  • 3