Ню Йорк Никс без Джош Харт и Мичъл Робинсън в първия си мач за новия сезон в НБА

Ню Йорк Никс ще започне новия сезон в НБА без двама от водещите си играчи, стана ясно след последната тренировка на тима.

Новият наставник на Никс Майк Браун няма да може да разчита на крилото Джош Харт и на центъра Мичъл Робинсън заради различни травми. Харт е с болки в кръста след падане в контролата с Филаделфия 76ърс в ОАЕ в началото на този месец, а Робинсън все още не е решил напълно проблемите си с левия глезен.

Очакванията на медиите в САЩ бяха поне единият от двамата да бъде в стартовата петица на тима, но Браун не пожела да отговори на въпрос кой точно ще заеме местата им.

Първият мач на Ню Йорк Никс е тази нощ като домакин на Кливланд Кавалиърс.

Снимки: Gettyimages