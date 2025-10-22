Популярни
  Уембаняма за голямата надежда на Далас: Казват, че той е нещо, което никога не сме виждали преди

Уембаняма за голямата надежда на Далас: Казват, че той е нещо, което никога не сме виждали преди

  22 окт 2025 | 11:25
  • 410
  • 0
Уембаняма за голямата надежда на Далас: Казват, че той е нещо, което никога не сме виждали преди

Звездата на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма се изказа положително за избрания под №1 в Драфта на НБА това лято от Далас Маверикс Купър Флаг. 19-годишното крило ще направи тази нощ официалния си дебют в НБА - в тексаското дерби между Мавс и Сан Антонио.

"Разбира се, гледал съм го на запис. Никога не съм го виждал как играе на живо. От това, което момчетата са ми казвали, той е нещо, което никога не сме виждали преди", сподели Уембаняма.

"Виждал съм много хайлайти. Винаги съм харесвал неговия интензитет. Иска се известна скромност да играеш с такъв интензитет в ера, в която да си безгрижен се смята за нещо готино от младите играчи", добави 21-годишният френски център на "Шпорите".

Снимки: Gettyimages

