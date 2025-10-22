Популярни
Майкъл Джордан с дебют... в една по-различна роля

  • 22 окт 2025 | 10:56
  • 401
  • 1
Майкъл Джордан с дебют... в една по-различна роля

Считаният от мнозина за най-великия баскетболист за всички времена Майкъл Джордан ще бъде част от екипа на NBC, който ще отразява започналия през изминалата нощ нов сезон в НБА.

62-годишният Ем Джей сподели в ефира на NBC, че чувства "задължение" към играта с оранжевата топка.

"Имам задължение към играта баскетбол... като баскетболист искам да предада нататък послания за успех и отдаденост на играта баскетбол", сподели Въздушния на полувремето на мача, с който се откри новият сезон в НБА - Оклахома Сити Тъндър - Хюстън Рокетс. Шампионите от Оклахома Сити надвиха съперника си в совята зала след продължение със 125:124.

Майкъл Джордан е 6-кратен шампион на НБА с Чикаго Булс през 90-те години на миналия век, 5-кратен MVP на редовния сезо, 6-кратен MVP на Финалите на НБА, както и 14-кратен участник в Мача на звездите.

Снимки: Gettyimages

