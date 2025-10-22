Голдън Стейт Уориърс подчини ЛА Лейкърс въпреки 43 точки на Лука Дончич

Голдън Стейт Уориърс спечели със 119:109 при визитата си на Лос Анджелис Лейкърс на старта на новия сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.
Гостите отбелязаха 17 тройки и бяха почти безпогрешни от наказателната линия, като вкараха 26 пъти от 29 опита. За сравнение домакините записаха само осем успешни стрелби от далечно разстояние от 32 опита, а от фаула бяха точни 17 пъти от 28 шута.
До почивката двубоят все пак бе напълно равностоен и след 24 минути игра Голдън Стейт водеше само с точка при 55:54. "Войните" обаче спечелиха третата част с 35:25 и това им даде спокойствие в края на мача.
31 точки за победителите вкара Джими Бътлър, 23 прибави Стеф Къри, а Джонатан Куминга и Бъди Хийлд добавиха по 17 пункта.
За домакините от Лейкърс, които бяха без голямата си звезда ЛеБрон Джеймс, който е контузен, над всички бе Лука Дончич. Словенецът вкара 43 точки, взе 12 борби и направи 9 асистенции, но усилията му бяха подкрепени единствено от Остин Рийвс, който вкара 26 точки. Единственият друг играч на домакините с двуцифрен актив бе центърът Деандре Ейтън, който записа 10.