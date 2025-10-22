Голдън Стейт Уориърс подчини ЛА Лейкърс въпреки 43 точки на Лука Дончич

Голдън Стейт Уориърс спечели със 119:109 при визитата си на Лос Анджелис Лейкърс на старта на новия сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Гостите отбелязаха 17 тройки и бяха почти безпогрешни от наказателната линия, като вкараха 26 пъти от 29 опита. За сравнение домакините записаха само осем успешни стрелби от далечно разстояние от 32 опита, а от фаула бяха точни 17 пъти от 28 шута.

Steph's deep triple caps the @warriors' opening night W in Los Angeles 😮 https://t.co/KgHr5Ytkkk pic.twitter.com/UzDOeDWdtx — NBA (@NBA) October 22, 2025

До почивката двубоят все пак бе напълно равностоен и след 24 минути игра Голдън Стейт водеше само с точка при 55:54. "Войните" обаче спечелиха третата част с 35:25 и това им даде спокойствие в края на мача.

31 точки за победителите вкара Джими Бътлър, 23 прибави Стеф Къри, а Джонатан Куминга и Бъди Хийлд добавиха по 17 пункта.

A quartet of Dubs secure the opening night dub in LA!@JimmyButler: 31p/5r/4a@StephenCurry30: 23p/4a/3s/3 3pm

Jonathan Kuminga: 17p/9r/6a/4 3pm@buddyhield: 17p/5 3pm



Next up for GSW: Home opener vs. DEN on Thursday (10/23) at 10pm/et on ESPN 🍿 pic.twitter.com/yRC2rFnzjR — NBA (@NBA) October 22, 2025

За домакините от Лейкърс, които бяха без голямата си звезда ЛеБрон Джеймс, който е контузен, над всички бе Лука Дончич. Словенецът вкара 43 точки, взе 12 борби и направи 9 асистенции, но усилията му бяха подкрепени единствено от Остин Рийвс, който вкара 26 точки. Единственият друг играч на домакините с двуцифрен актив бе центърът Деандре Ейтън, който записа 10.

Luka lit it up in his 1st @Lakers opening night:



43 PTS (career-high for a season opener)

12 REB

9 AST

2 STL

1 BLK



Dončić joins Kobe Bryant (2007) and Elgin Baylor (1959) as the only Lakers to record 40+ PTS in a season opener 🪄 pic.twitter.com/yP3lef4lnP — NBA (@NBA) October 22, 2025