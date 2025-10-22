Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Голдън Стейт Уориърс подчини ЛА Лейкърс въпреки 43 точки на Лука Дончич

Голдън Стейт Уориърс подчини ЛА Лейкърс въпреки 43 точки на Лука Дончич

  • 22 окт 2025 | 09:27
  • 1353
  • 0
Голдън Стейт Уориърс подчини ЛА Лейкърс въпреки 43 точки на Лука Дончич

Голдън Стейт Уориърс спечели със 119:109 при визитата си на Лос Анджелис Лейкърс на старта на новия сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

Гостите отбелязаха 17 тройки и бяха почти безпогрешни от наказателната линия, като вкараха 26 пъти от 29 опита. За сравнение домакините записаха само осем успешни стрелби от далечно разстояние от 32 опита, а от фаула бяха точни 17 пъти от 28 шута.

До почивката двубоят все пак бе напълно равностоен и след 24 минути игра Голдън Стейт водеше само с точка при 55:54. "Войните" обаче спечелиха третата част с 35:25 и това им даде спокойствие в края на мача.

31 точки за победителите вкара Джими Бътлър, 23 прибави Стеф Къри, а Джонатан Куминга и Бъди Хийлд добавиха по 17 пункта.

За домакините от Лейкърс, които бяха без голямата си звезда ЛеБрон Джеймс, който е контузен, над всички бе Лука Дончич. Словенецът вкара 43 точки, взе 12 борби и направи 9 асистенции, но усилията му бяха подкрепени единствено от Остин Рийвс, който вкара 26 точки. Единственият друг играч на домакините с двуцифрен актив бе центърът Деандре Ейтън, който записа 10.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Новият сезон в НБА започна с драматичен успех на шампиона след две продължения

Новият сезон в НБА започна с драматичен успех на шампиона след две продължения

  • 22 окт 2025 | 06:53
  • 4643
  • 0
Пини Гершон изрази позицията си за скандала между Рилски спортист и Черно море

Пини Гершон изрази позицията си за скандала между Рилски спортист и Черно море

  • 21 окт 2025 | 17:52
  • 4051
  • 2
Черно море с официална позиция за скандала в Самоков

Черно море с официална позиция за скандала в Самоков

  • 21 окт 2025 | 17:48
  • 4855
  • 4
Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

Пини Гершон в "Гостът на Sportal.bg": Обещавам на родителите, че децата им чрез баскетбол ще станат по-добри хора

  • 21 окт 2025 | 15:30
  • 13726
  • 4
Апоел обяви, че няма да играе мачовете си от Евролигата в България от декември

Апоел обяви, че няма да играе мачовете си от Евролигата в България от декември

  • 21 окт 2025 | 14:38
  • 16196
  • 22
Остава малко време! Спечелете безплатен двоен билет за супермача Апоел - Монако в София

Остава малко време! Спечелете безплатен двоен билет за супермача Апоел - Монако в София

  • 21 окт 2025 | 11:29
  • 7823
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

  • 22 окт 2025 | 10:07
  • 3162
  • 1
Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

  • 22 окт 2025 | 10:22
  • 943
  • 1
Слънце на "Коритото": министърът на финансите подписа съгласие за погасяване на дълга на Спартак

Слънце на "Коритото": министърът на финансите подписа съгласие за погасяване на дълга на Спартак

  • 22 окт 2025 | 09:30
  • 2651
  • 9
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 22 окт 2025 | 08:00
  • 475743
  • 23
Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

  • 22 окт 2025 | 06:20
  • 4503
  • 2
Ливърпул ще търси път за излизане от кризата с коварно гостуване в Шампионската лига

Ливърпул ще търси път за излизане от кризата с коварно гостуване в Шампионската лига

  • 22 окт 2025 | 07:11
  • 4565
  • 3