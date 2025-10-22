Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Новият сезон в НБА започна с драматичен успех на шампиона след две продължения

Новият сезон в НБА започна с драматичен успех на шампиона след две продължения

  • 22 окт 2025 | 06:53
  • 1493
  • 0
Новият сезон в НБА започна с драматичен успех на шампиона след две продължения

Шампионите на НБА Оклахома Сити Тъндър се нуждаеха от две продължения, за да сломят съпротивата на Хюстън Рокетс със 125:124 (27:30, 24:27, 24:22, 29:25, 21:20 в драматичен мач на откриването на сезона, изигран в „Пейком Сентър“ във вторник, 21 октомври.

Това бе едва шестият случай в историята на НБА, в който мач от първата вечер на сезона достига до второ продължение. Преди началото на двубоя феновете и отборът на Тъндър отпразнуваха спечелената титла с традиционната церемония по връчване на шампионските пръстени.

През по-голямата част от мача „гръмотевиците“ бяха в ролята на догонващи, като Рокетс водеха в резултата след всяка от първите три четвърти.

Действащият MVP на лигата, Шeй Гилджъс-Александър, бе ограничен до едва 11 точки в първите три части, преди да експлодира в заключителните етапи. Той наниза 12 в четвъртата четвърт, а след това добави още 12 в продълженията, включително два ключови наказателни удара в последните секунди, които донесоха победата.

Алперен Шенгюн бе най-резултатен в мача и завърши с дабъл-дабъл от 39 точки и 11 борби за „ракетите“, а Кевин Дюрант добави 23 точки. За Тъндър Гилджъс-Александър вкара 35 точки, а Чет Холмгрен добави още 28 за успеха на шампионите.

Снимки: Gettyimages

