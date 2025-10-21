Апоел обяви, че няма да играе мачовете си от Евролигата в България от декември

Отборът на Апоел Тел Авив няма да продължи да играе мачовете си от Евролигата в България. Заради нормализирането на обстановката в Израел клубът е получил разрешение да приема домакински срещи си от най-силния баскетболен турнир в Европа на родна земя от 1 декември. Това се казва в съобщение на официалните канали на Апоел в социалните мрежи.

“Баскетболният клуб Апоел Тел Авив с удоволствие и вълнение обявява завръщането на мачовете от Евролигата в Израел, считано от 1 декември 2025 г., съгласно правилата на Евролигата. Клубът би искал да благодари на главния изпълнителен директор на Евролигата Паулиус Мотиеюнас, на ръководството на Евролигата и на всички участващи клубове за тяхното разбиране и подкрепа. Допълнителни подробности относно продажбата на сезонни билети ще бъдат обявени скоро“, заявиха от клуба.

“Приветстваме важното решение мачовете от Евролигата да се върнат в Израел. Голямо благодаря на ръководството на Евролигата, участващите отбори и всички, които са участвали в осъществяването на това. Това е важна стъпка към връщане към нормалността - и най-вече е наистина трогателно да знаем, че нашите фенове ще могат да се насладят на баскетбола от Евролигата отблизо, точно там, където му е мястото“, коментира собственикът на клуба Офер Янай.

Заради конфликта в Газа от октомври 2023 година насам отборите от Израел нямаха право да приемат на свой терен мачове от Евролигата. В резултат на това Апоел домакинстваше в София, а Макаби Тел Авив - в Белград

Това означава, че Апоел Тел Авив ще има само още четири домакинства от Евролигата в България - срещу Монако (23 октомври), Партизан (29 октомври), Баскония (11 ноември) в "Арена София" и срещу Реал Мадрид (25 ноември) в Ботевград.