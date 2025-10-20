Популярни
  Кремонезе
  2. Кремонезе
  Удинезе открадна точка от гостуването си в Кремона

Удинезе открадна точка от гостуването си в Кремона

  • 20 окт 2025 | 23:44
  • 215
  • 0

Отборите на Кремонезе и Удинезе не се победиха в срещата помежду си от 7-ия кръг на Серия "А". Мачът завърши при резултат 1:1, като гостите могат да са по-доволни от спечелената точка. Домакините откриха чрез Филипо Терачано в 4-тата минута, но "зебрите" изравниха с попадение на Николо Дзаниоло в 51-вата минута.

Кремонезе поведе рано в мача. Още в 4-тата минута Яри Вандепуте центрира от фаул и Филипо Терачано с глава порази вратата на съперника за 1:0.

Домакините можеха да удвоят преднината си в 32-рата минута, но Федерико Бонацоли нацели греда.

Удинезе обаче се върна в мача в началото на втората част. Алесандро Дзаноли центрира отдясно и Николо Дзаниоло с глава бе точен за 1:1.

В 79-ата минута шансът за втори път не бе на страната на Кремонезе, като и Франко Васкес нацели левия стълб.

В крайна сметка мачът завърши без победител и отборите поделиха по точка, като остават залепени в класирането. Кремонезе е 10-и с 10 точки, докато Удинезе е 11-и с 9 точки.

Снимки: Gettyimages

