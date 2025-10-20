Популярни
Маклафлин-Леврон се цели в световния рекорд на 400 метра

  • 20 окт 2025 | 20:11
  • 2398
  • 0
Маклафлин-Леврон се цели в световния рекорд на 400 метра

Американската лекоатлетка Сидни Маклафлин-Леврон си е поставила за цел да пренапише историята в бягането на 400 метра, с което даде ясен знак, че далеч не е приключила с предизвикателствата към най-големите си съпернички.

Звездата разкри амбициите си да постигне още исторически успехи на 400 метра, отправяйки предупреждение към Марилейди Паулино, Салва Еид Насър и останалите елитни състезателки в дисциплината.

По време на Световното първенство в Токио американката пропусна коронната си дисциплина 400 метра с препятствия, а вместо това се включи в гладкото бягане на 400 метра, където изуми феновете, грабвайки победата.

Маклафлин-Леврон постигна светкавично време от 47.78 секунди, с което подобри 42-годишния рекорд на шампионатите и се превърна във втората най-бърза жена в историята на тази дистанция.

Финалът беше определян като сблъсък на три големи имена, изправяйки бившата световна рекордьорка на 400 метра с препятствия срещу действащата олимпийска шампионка на 400 метра. Още от стартовия изстрел състезанието оправда очакванията за битка от най-висока класа.

"Знаех, че много хора се съмняваха в мен заради преминаването от 400 метра с препятствия към гладкото бягане, но в крайна сметка вярвах в подготовката си. Знаех, че го имам в себе си“, заяви Маклафлин-Леврон след състезанието.

След победата си на Световното тя вече гледа към постигането на следващата си голяма цел – световния рекорд.

Световният рекорд на 400 метра при жените от 47.60 секунди е поставен от Марита Кох (ГДР) на 6 октомври 1985 г. на стадион "Брус“ в Канбера, Австралия.

Маклафлин-Леврон добави, че иска да подобри и собствения си световен рекорд на 400 метра с препятствия, който в момента е 50.37 секунди.

"Има още толкова много за постигане“, каза тя пред Vanity Fair относно следващите си цели. "Бих искала да сляза под 49 секунди на 400 метра с препятствия и да се прицеля в световния рекорд на 400 метра гладко. Ще дойде време за вземане на решения, но със сигурност има много работа за вършене.“

Снимки: Gettyimages

