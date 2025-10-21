Мегазвезди идват в България за третия мач на Апоел в "Арена София"

Отборът на Монако пристига в България с всичките си звезди за супермача с Апоел Тел Авив от шестия кръг на Евролигата. Срещата ще се изиграе на 23 октомври (четвъртък) от 21:05 часа в "Арена София", а билет за нея можете да закупите ТУК!

В спортното съоръжение в София ще се появяват две от големите имена в европейския баскетбол, демонстрирали качествата си и в НБА Майк Джеймс, който е носил екипите на Финикс Сънс, Ню Орлиънс и Бруклин Нетс, както и Никола Миротич, преминал през отборите на Чикаго Булс, Ню Орлиънс и Милуоки Бъкс.

Остава малко време! Спечелете безплатен двоен билет за супермача Апоел - Монако в София

Звездната селекция на тима от Княжеството не завършва до тук. Към тези имена добавяме и това на Даниел Тайс, който също има сериозен опит зад Океана с отборите на Бостън, Чикаго Булс, Хюстън Рокетс, Индиана, ЛА Клипърс, а преди да подпише с Монако през изминалата кампания, играеше за Ню Орлиънс в НБА.

Сръбският национал Неманя Недович, който през изминалата кампания в "турнира на богатите" беше съотборник на българския национал Коди Милър-Макинтайър в Цървена звезда, също може да се похвали с опит в НБА с отбора на Голдън Стейт Уориъс.

Два сезона в НБА има и гръцкият национал Ник Калатес, който пък играеше за Мемфис Гризлис.

В състава на Монако попадат още имената на френския национал Матю Стразел, Ели Окобо, Алфа Диало, Джарон Блосомгейм и Кевариус Хейс.

До момента Монако има три победи и две загуби в сметката си и се намира на трета позиция във временното класиране на Евролигата.