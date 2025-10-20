Популярни
Единадесет битки очакват зрителите на SENSHI 29, билетите вече са в продажба

  • 20 окт 2025 | 17:52
Единадесет битки очакват зрителите на SENSHI 29, билетите вече са в продажба

На единадесет битки ще станат свидетели зрителите на международната бойна галавечер SENSHI 29. Събитието, което ще се проведе по правилата на KWU FULL CONTACT и KWU SENSHI, ще се проведе на 6 декември от 19:00 часа в зала "Конгресна" на Двореца на културата и спорта във Варна и ще бъде последното за 2025 година.

Билетите за SENSHI 29 са вече в продажба в мрежата на Eventim.bg, a топ атлетите във всяка дивизия обещават един истински сблъсък, с който подобаващо ще бъде изпратена годината.

В дните около SENSHI 29 – между 4 и 7 декември, във Варна ще се проведе и новият международен тренировъчен лагер на SENSHI. Той ще събере на едно място световния елит на бойните спортове, а сред водещите инструктори ще бъдат Семи Шилт, Ернесто Хуст, Алберт Краус, Анди Зауер, Николас Петас. Бойните величия ще бъдат и основна част от съдийския и реферския състав на SENSHI 29, за да оценяват безкомпромисните изяви на ринга.

