Рецитал на Грийнууд качи Марсилия на върха

Марсилия се възползва по отличен начин от грешната стъпка на Пари Сен Жермен и оглави класирането в Лига 1 след гръмка победа с 6:2 над Льо Авър в домакинството си от 8-ия кръг. Над всички в мача на "Велодром" бе звездата на домакините Мейсън Грийнууд, който реализира четири от шестте гола за своя тим в 36-ата минута от дузпа, 67-ата, 72-рата и 76-ата минута. Петото попадение пък бе дело на Робиньо Ваз в 88-ата минута, а шестто - на Майкъл Мурийо в 94-тата минута. Преди това пък гостите бяха открили резултата в 24-тата минута чрез Ясин Кехта, а в 92-рата минута те добавиха и второ попадение, дело на Абдулай Туре.

Началото на мача въобще не предвещаваше подобно развитие. Гостите дори стояха по-добре и първи откриха резултата в 24-тата минута, когато Ясин Кехта получи дълъг пас в наказателното поле, овладя топката, финтира съперник и с удар по земя намери далечния ъгъл на вратата за 0:1.

Ключовият момент в мача бе в 31-вата минута, когато Готие Лорис докосна топката умишлено с ръка на границата на наказателното поле, а след разглеждане с ВАР бе преценено, че това се случва точно на линията и съдията отсъди дузпа и показа червен картон на бранителя на гостите. Мейсън Грийнууд пък реализира наказателния удар за 1:1.

В 64-тата минута Марсилия направи пълен обрат. Грийнууд бе изведен на скорост, финтира и стреля във вратата за 2:1.

В 72-рата минута англичанинът оформи своя хеттрик, след като бе изведен от Ваз и без забавяне нпати топката в мрежата.

Четвъртият гол на Грийнууд не закъсня. В 76-ата минута Бенжамен Павар почти от аутлинията върна към точката на дузпата, където англичанинът от движение стреля във вратата за 4:1.

В 88-ата минута Робиньо Ваз ознаменъва добрата си игра с гол. Топката бе пратена пред вратата на гостите, Пиер-Емерик Обамеянг свали към Ваз, който отблизо бе точен за 5:1.

В 92-рата минута Льо Авър направи загубата си малко по-почетна, като Абдулай Туре отбеляза красив гол с мощен далечен удар.

Крайното 6:2 оформи Майкъл Мурийо, разписвайки се с глава отблизо.

С този успех Марсилия оглави класирането в Лига 1 с 18 точки, изпреварвайки ПСЖ, който е със 17. Льо Авър пък продължи лошата си серия от пет поредни мача без победа и е в опасната зона на 16-ото място с 6 точки.

