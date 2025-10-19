Трима български състезатели се класираха сред най-добрите осем на турнир на сабя в Истанбул

Трима български състезатели се класираха сред най-добрите осем на сателитния турнир на сабя за мъже и жени, който се проведе в Истанбул и носи точки за Световната купа. При жените, в конкуренцията на 56 фехтовачки, Белослава Иванова завърши шеста, а Емма Нейкова - седма. При мъжете Симеон Далеков се класира на осмо място от 96 състезатели.

В надпреварата при жените участваха 14 българки, а девет от тях излязоха от групите - Вероника Василева, Белослава Иванова, Виктория Витлиемова, Емма Нейкова, Мариела Георгиева, Мая Антонова, Борислава Иванова, Миа Лицова и София-Александра Медарска.

Белослава Иванова излезе от групите с четири победи и една загуба. В елиминациите възпитаничката на фехтовален клуб ЦСКА постигна нови два успеха. В двубоя за място на полуфиналите тя отстъпи пред Деви Чадалавада от Индия със 7:15 и се класира шеста.

Емма Нейкова премина груповата фаза с четири успеха и едно поражение. В елиминациите възпитаничката на фехтовален клуб Свечников записа още две победи, а в спора за място за медалите отстъпи пред Деспина Георгиаду от Гърция с 10:15 и зае седмо място.

Вероника Василева остана на крачка от топ 8 след пет победи в групите и загуба от Емма Нейкова на осминафиналите със 7:15. Така Василева се класира девета.

Виктория Витлиемова завърши надпреварата на 17-о място, Мариела Георгиева 22-а, Мая Антонова 24-а, Борислава Иванова се класира 27-а, Миа Лицова е 37-а, Ива Власева завърши турнира на 48-о място, Моника Николова е 52-а, Ана Йоана Николова 53-а, Пламена Стефанова разделя 54-55-а позиция.

При мъжете България беше представена от 15 сабльори, като най-добре се представи Симеон Далеков - осмо място в крайното класиране. Възпитаникът на фехтовален клуб Свечников излезе от групите с четири победи и една загуба. В елиминациите той записа още три успеха, а в двубоя за място на почетната стълбичка отстъпи пред Алберто Арпино от Италия с 13:15.

От групите излязоха още 12 национали - Тодор Стойчев, Никола Меицов, Димитър Райкин, Калоян Пешев, Тервел Касабов, Николай-Томас Георгиев, Михаил Стайков, Виктор Илиев, Никола Господинов, Станимир Пелов, Йоан Ангел Чакъров и Димитър Тончев. Тервел Касабов завърши на 31-о място, Николай-Томас Георгиев 32-и, Тодор Стойчев 34-и, Никола Меицов 38-и, Димитър Райкин 39-и, Калоян Пешев 43-и, Михаил Стайков 52-и, Виктор Илиев 54-и, Станимир Пелов 58-и, Никола Господинов завърши 69-и, Йоан Ангел Чакъров е 74-и, Димитър Тончев 75-и, а Радослав Воденов 79-и.