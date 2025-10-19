Берое се наложи над Академик Бултекс

Академик Бултекс 99 отстъпи при домакинството си срещу Берое с 67:86 (16:22, 20:16, 24:29, 7:19) в Пловдив в мач от третия кръг на Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ) и допусна трето поредно поражение. Съставът от Стара Загора продължава без загуба от началото на сезона.

Гостите от Берое започнаха по-добре и си осигуриха 6 точки аванс след първите 10 минути игра - 22:16. Разликата стигна 10 точки в полза на старозагорци през втората част при 29:19, но домакините се доближиха до 2 - 36:38 в края на първото полувреме.

Преднината на Берое достигна 17 точки - 62:45 в хода на третия период, преди баскетболистите на Академик Бултекс 99 да успеят да съкратят от пасива си до 60:67 след 30 минути игра. В последната четвърт обаче гостите доминираха и приключиха двубоя с 19 точки преднина.

Дариъс Куинсбери беше най-резултатен за Берое с 18 точки, 3 борби и 4 асистенции, а Дешон Пърсънс допринесе за победата със 17 точки, 5 борби и 3 асистенции.

За пловдивчани Жакес Йоу завърши с 20 точки, 6 борби и 4 асистенции.

В следващия кръг от НБЛ тимът на Спартак Плевен ще гостува на Миньор 2015 на 24 октомври, два дни по-късно Балкан приема Рилски спортист, а за Академик Бултекс 99 предстои гостуване на Черно море Тича, докато но 27 октомври Берое посреща Локомотив Пловдив.

Срещи от третия кръг в Sesame Национална баскетболна лига (НБЛ):

Академик Бултекс 99 (Пловдив) – Берое (Стара Загора) - 67:86 (16:22, 20:16, 24:29, 7:19)

Спартак (Плевен) – Балкан (Ботевград) - 78:70 (16:16, 19:22, 18:15, 25:17)

в понеделник:

Рилски спортист (Самоков) – Черно море Тича (Варна)

почива – Ботев 2012 (Враца)