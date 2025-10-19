Популярни
Спартак Плевен нанесе първа загуба на Балкан

  • 19 окт 2025 | 20:20
  • 259
  • 0
Спартак Плевен се наложи над Балкан със 78:70 (16:16, 19:22, 18:15, 25:17) като домакин в зала "Балканстрой" в мач от третия кръг на Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ). Плевенчани постигнаха втората си победа от двете си срещи до момента, докато Балкан допусна първа загуба от три изиграни двубоя.

Двата състава направиха равностойна първа четвърт, която приключи при равенство 16:16, а през втория период Балкан поведе с 38:29, преди домакините да намалят до 3 точки пасива си на почивката - 35:38.

И след паузата оспорваната игра продължи, като ботевградчани имаха леко преимущество, но Спартак изравни за 53:53 преди заключителните 10 минути. В оставащото време плевенчани осъществиха обрат и оползотвориха превъзходството си с втория си успех за сезона.

Мартин Сотиров се отличи с 16 точки и 2 борби за Спартак, докато Ноел Браун се включи с 14 точки и 7 борби.

За Балкан Кортни Алекзандър се отчете с 16 точки и 7 борби, а Илиян Пищиков добави 13 точки и 5 борби.

