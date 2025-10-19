Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Кевин Дюрант стана най-скъпоплатеният играч в историята на НБА

Кевин Дюрант стана най-скъпоплатеният играч в историята на НБА

  • 19 окт 2025 | 18:08
  • 2959
  • 1

Четирикратният олимпийски шампион с тима на САЩ Кевин Дюрант подписа договор с отбора на Хюстън Рокетс, съобщи ESPN.

Новият контракт е за две години е и на стойност 90 милиона долара, като има опция и за продължение през сезон 2027/28. Дюрант имаше право на продължение на договора срещу максимален размер от 120 милиона долара, ако избере отново Хюстън, но той направи известна отстъпка, за да гарантира финансовата гъвкавост на клуба и да положи основата на дългогодишно партньорство.

Така Дюрант става лидер в историята на НБА по общите спечелени пари - 598,2 милиона долара, като това са сумите от всичките му договори. Той надмина по този показател четирикратния шампион в НБА ЛеБрон Джеймс от Лос Анджелис Лейкърс, който е с общо 583,9 милиона долара.

Хюстън привлече 37-годишния Кевин Дюрант през юли в резултат на замяна с Финикс Сънс. Той е единственият четирикратен олимпийски шампион по баскетбол. Дюрант два пъти е бил най-полезен играч във финалите на НБА и 15 пъти е бил участник в Мача на звездите. Той е играл още за Оклахома, Голдън Стейт, с който два пъти е шампион, както и Бруклин.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Монеке и Джокович споделиха обща снимка и зарадваха феновете на Звезда

Монеке и Джокович споделиха обща снимка и зарадваха феновете на Звезда

  • 19 окт 2025 | 11:05
  • 742
  • 0
Локомотив Пловдив разби Шумен за първа победа в Sesame НБЛ

Локомотив Пловдив разби Шумен за първа победа в Sesame НБЛ

  • 18 окт 2025 | 19:50
  • 4862
  • 0
Боби Младенов на ниво при нов успех на Виена в Адриатическата лига

Боби Младенов на ниво при нов успех на Виена в Адриатическата лига

  • 18 окт 2025 | 17:35
  • 1156
  • 0
Александър Везенков е MVP на петия кръг в Евролигата

Александър Везенков е MVP на петия кръг в Евролигата

  • 18 окт 2025 | 17:29
  • 6510
  • 3
Ивица Вукотич пред Sportal.bg - за мача с Левски и цялостната картинка в първенството

Ивица Вукотич пред Sportal.bg - за мача с Левски и цялостната картинка в първенството

  • 18 окт 2025 | 16:47
  • 871
  • 0
Миньор обърна Левски драматично през второто полувреме

Миньор обърна Левски драматично през второто полувреме

  • 18 окт 2025 | 15:15
  • 6759
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 1:2 Левски, Сангаре блести на "Тича"

Черно море 1:2 Левски, Сангаре блести на "Тича"

  • 19 окт 2025 | 18:50
  • 67736
  • 124
Финал на efbet Суперкупа: Левски 0:0 Локомотив! Следете мача ТУК!

Финал на efbet Суперкупа: Левски 0:0 Локомотив! Следете мача ТУК!

  • 19 окт 2025 | 18:48
  • 1740
  • 0
11-те на Локомотив (Сф) и ЦСКА 1948

11-те на Локомотив (Сф) и ЦСКА 1948

  • 19 окт 2025 | 18:53
  • 442
  • 0
ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

  • 19 окт 2025 | 16:55
  • 70200
  • 260
Ливърпул 0:1 Манчестър Юнайтед, втора греда на Гакпо

Ливърпул 0:1 Манчестър Юнайтед, втора греда на Гакпо

  • 19 окт 2025 | 18:52
  • 8881
  • 14
Шоу на Нико Пас нокаутира Ювентус за първо поражение на "бианконерите"

Шоу на Нико Пас нокаутира Ювентус за първо поражение на "бианконерите"

  • 19 окт 2025 | 15:29
  • 23711
  • 9