Кевин Дюрант стана най-скъпоплатеният играч в историята на НБА

Четирикратният олимпийски шампион с тима на САЩ Кевин Дюрант подписа договор с отбора на Хюстън Рокетс, съобщи ESPN.

Новият контракт е за две години е и на стойност 90 милиона долара, като има опция и за продължение през сезон 2027/28. Дюрант имаше право на продължение на договора срещу максимален размер от 120 милиона долара, ако избере отново Хюстън, но той направи известна отстъпка, за да гарантира финансовата гъвкавост на клуба и да положи основата на дългогодишно партньорство.

BREAKING: Houston Rockets star Kevin Durant has agreed to a two-year, $90 million contract extension with the franchise, his business partner and Boardroom CEO Rich Kleiman tells ESPN. The new deal includes a player option in 2027-28. pic.twitter.com/5GdhzgnSPa — Shams Charania (@ShamsCharania) October 19, 2025

Така Дюрант става лидер в историята на НБА по общите спечелени пари - 598,2 милиона долара, като това са сумите от всичките му договори. Той надмина по този показател четирикратния шампион в НБА ЛеБрон Джеймс от Лос Анджелис Лейкърс, който е с общо 583,9 милиона долара.

Highest career earnings in NBA history based on current and future salaries:



💰 KEVIN DURANT - $598.2 million

💰 LeBron James - $583.9 million



(via @ShamsCharania) pic.twitter.com/UUqRpnqk0K — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 19, 2025

Хюстън привлече 37-годишния Кевин Дюрант през юли в резултат на замяна с Финикс Сънс. Той е единственият четирикратен олимпийски шампион по баскетбол. Дюрант два пъти е бил най-полезен играч във финалите на НБА и 15 пъти е бил участник в Мача на звездите. Той е играл още за Оклахома, Голдън Стейт, с който два пъти е шампион, както и Бруклин.

Kevin Durant took a 30M dollar discount on his extension with the Rockets!!!!! (Via @ShamsCharania)



2 years for 90M. Excited to have him in Houston🤝 pic.twitter.com/Q4CE3Q9ymq — Bradeaux (@BradeauxNBA) October 19, 2025