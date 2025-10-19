Джак Дрейпър заяви, че ATP трябва да преразгледа натоварения график

Деветият в световната ранглиста по тенис при мъжете Джак Дрейпър (Великобритания) заяви, че ATP турът трябва да преразгледа натоварения си календар, ако младите състезатели искат да имат дълга кариера, след като датчанинът Холгер Руне получи сериозна контузия и се присъедини към нарастващ списък от играчи, които се сблъскват с трудности с наближаването на края на сезона.

Непрестанните турнири, които продължават 11 месеца в годината, са под светлината на прожекторите през последните седмици, тъй като редица известни тенисисти, включително Дрейпър, се оттеглиха от състезания и преждевременно прекратиха сезона си. Сред засегнатите при дамите са Наоми Осака, Ема Ръдукану, Даря Касаткина, Елина Свитолина и Паула Бадоса.

Джак Дрейпър, който се лекува от контузия на ръката, която го принуди да пропусне Откритото първенство на САЩ миналия месец, заяви, че физическите проблеми са неизбежни в един взискателен спорт като тениса. Коментарите му дойдоха, след като 22-годишният Руне напусна корта в Стокхолм със сълзи на очи след разкъсване на ахилеса.

"Ще има контузии", написа 23-годишният Дрейпър в социалните мрежи, цитиран от агенция "Ройтерс" и добави: "Принуждаваме телата си да правят неща, които не би трябвало да правят в елитния спорт. В момента имаме толкова много невероятни млади момчета в тура и аз съм горд, че съм част от това. АТП турът и календарът обаче трябва да се адаптират, ако някой от нас иска да постигне някакво дълголетие."

Американецът Тейлър Фриц, който спечели мача за третото място на демонстративния турнир "Шестимата крале" Рияд, след като сърбинът Новак Джокович се оттегли, каза, че Дрейпър е прав в търсенето на промяна.

"Виждаме повече контузии и прегаряне от всякога", заяви той.