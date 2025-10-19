Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА отново не впечатли, но взе трите точки в Добрич - на живо след 1:0 срещу последния Добруджа
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Джак Дрейпър заяви, че ATP трябва да преразгледа натоварения график

Джак Дрейпър заяви, че ATP трябва да преразгледа натоварения график

  • 19 окт 2025 | 16:06
  • 439
  • 0
Джак Дрейпър заяви, че ATP трябва да преразгледа натоварения график

Деветият в световната ранглиста по тенис при мъжете Джак Дрейпър (Великобритания) заяви, че ATP турът трябва да преразгледа натоварения си календар, ако младите състезатели искат да имат дълга кариера, след като датчанинът Холгер Руне получи сериозна контузия и се присъедини към нарастващ списък от играчи, които се сблъскват с трудности с наближаването на края на сезона.

Непрестанните турнири, които продължават 11 месеца в годината, са под светлината на прожекторите през последните седмици, тъй като редица известни тенисисти, включително Дрейпър, се оттеглиха от състезания и преждевременно прекратиха сезона си. Сред засегнатите при дамите са Наоми Осака, Ема Ръдукану, Даря Касаткина, Елина Свитолина и Паула Бадоса.

Джак Дрейпър, който се лекува от контузия на ръката, която го принуди да пропусне Откритото първенство на САЩ миналия месец, заяви, че физическите проблеми са неизбежни в един взискателен спорт като тениса. Коментарите му дойдоха, след като 22-годишният Руне напусна корта в Стокхолм със сълзи на очи след разкъсване на ахилеса.

"Ще има контузии", написа 23-годишният Дрейпър в социалните мрежи, цитиран от агенция "Ройтерс" и добави: "Принуждаваме телата си да правят неща, които не би трябвало да правят в елитния спорт. В момента имаме толкова много невероятни млади момчета в тура и аз съм горд, че съм част от това. АТП турът и календарът обаче трябва да се адаптират, ако някой от нас иска да постигне някакво дълголетие."

Американецът Тейлър Фриц, който спечели мача за третото място на демонстративния турнир "Шестимата крале" Рияд, след като сърбинът Новак Джокович се оттегли, каза, че Дрейпър е прав в търсенето на промяна.

"Виждаме повече контузии и прегаряне от всякога", заяви той.

Следвай ни:

Още от Тенис

Елена Рибакина спечели титлата в Нинбо

Елена Рибакина спечели титлата в Нинбо

  • 19 окт 2025 | 15:06
  • 817
  • 0
Борис Начев и Никол Нунева триумфираха в Пазарджик

Борис Начев и Никол Нунева триумфираха в Пазарджик

  • 19 окт 2025 | 14:38
  • 745
  • 0
Янаки Милев достигна до полуфиналите в Испания

Янаки Милев достигна до полуфиналите в Испания

  • 19 окт 2025 | 13:56
  • 607
  • 0
Атанас Янков и Никол Бюлбюлева спечелиха регионално до 14 г. в Хасково

Атанас Янков и Никол Бюлбюлева спечелиха регионално до 14 г. в Хасково

  • 19 окт 2025 | 11:25
  • 495
  • 0
Монеке и Джокович споделиха обща снимка и зарадваха феновете на Звезда

Монеке и Джокович споделиха обща снимка и зарадваха феновете на Звезда

  • 19 окт 2025 | 11:05
  • 687
  • 0
Лейла Фернандес спечели пета титла в кариерата си

Лейла Фернандес спечели пета титла в кариерата си

  • 19 окт 2025 | 10:45
  • 849
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 0:0 Левски, страхотна атмосфера на "Тича"

Черно море 0:0 Левски, страхотна атмосфера на "Тича"

  • 19 окт 2025 | 17:29
  • 13730
  • 8
ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

  • 19 окт 2025 | 16:55
  • 56853
  • 241
Янев разбрал от щаба си, че това е втора победа за ЦСКА, заяви: Много слаби втори 45 минути

Янев разбрал от щаба си, че това е втора победа за ЦСКА, заяви: Много слаби втори 45 минути

  • 19 окт 2025 | 17:18
  • 1927
  • 0
Съставите на Ливърпул и Ман Юнайтед, Исак титуляр, Виртц и Шешко на пейката

Съставите на Ливърпул и Ман Юнайтед, Исак титуляр, Виртц и Шешко на пейката

  • 19 окт 2025 | 17:28
  • 142
  • 0
Шоу на Нико Пас нокаутира Ювентус за първо поражение на "бианконерите"

Шоу на Нико Пас нокаутира Ювентус за първо поражение на "бианконерите"

  • 19 окт 2025 | 15:29
  • 19270
  • 8
Верстапен с нова възможност да се доближи до пилотите на Макларън

Верстапен с нова възможност да се доближи до пилотите на Макларън

  • 19 окт 2025 | 08:00
  • 13219
  • 0