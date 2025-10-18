Калояна Налбантова ще спори за титлата на турнир по бадминтон в Прага

Калояна Налбантова достигна до финала на единично жени и си осигури медал от международния турнир по бадминтон от сериите "International Challenge" в чешката столица Прага. Четвъртата поставена българка се наложи на водачката в схемата Вън Юй Чжан (Канада) с 21:15, 21:15 за 28 минути.

Тя поведе с 18:12 по пътя си към успеха в първия гейм, а във втората част взе аванс от 20:13 и без проблеми затвори мача.

Така Налбантова записа четвърти пореден успех в надпреварата, а утре за титлата тя ще играе с победителката от мача между номер 3 Амалия Шулц (Дания) и номер 2 Акарши Кашяп (Индия).

19-годишната националка има една титла в кариерата си от сериите "International Challenge" в Льовен (Белгия) от 13 септември.

В турнира участваха още българите Димитър Янакиев и Христомира Поповска.