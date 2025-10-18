Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Боби Младенов на ниво при нов успех на Виена в Адриатическата лига

Боби Младенов на ниво при нов успех на Виена в Адриатическата лига

  • 18 окт 2025 | 17:35
  • 330
  • 0
Боби Младенов на ниво при нов успех на Виена в Адриатическата лига

Националът Борислав Младенов и неговият клубен тим Виена Баскет постигнаха втора победа в Адриатическата лига, след като спечелиха домакинството си срещу сръбския Мега Баскет с 88-81 в среща от петия кръг в група В на надпреварата.

Виена Баскет заема второ място във временното класиране в групата с актив 2-1, колкото има и лидерът Будучност.

Борислав Младенов допринесе за успеха с 6 точки и 4 борби за 13 минути на терена, а най-резултатен от съотборниците му беше словенецът Грегор Глас, който реализира 20 точки, 6 борби и 5 асистенции.

За тима на Виена Баскет предстои домакинство срещу състава на Велс на 20 октомври в среща от австрийския шампионат при мъжете.

