Локомотив Пловдив и Шумен се надлъгват за първа победа в Sesame НБЛ

Отборите на Локомотив Пловдив и Шумен играят в мач от третия кръг от Sesame Национална баскетболна лига. Срещата стартира в 18:00 часа в зала "Сила" в Пловдив, а Sportal.bg ви дава възможност да я проследите на живо.

В стартовата петица на Локо Пд попаднаха Девърл Рамзи, Томислав Минков, Кхалил Милър, Йоанис Кикрилис и Шоу Андерсън. За Шумен стартират Антон Уеб, Андрия Блатанчич, Баръш Мустафа, Милен Чолаков и Костадин Лазаров.

ПЪРВА ЧАСТ



След близо 3 минути игра домакините водят с 10-0. 5:39 минути преди края на тази четвърт резултат е 17-3 в полза на Локо.

Двата отбора нямат победа до момента от началото на сезона и преследват първи успех.

"Смърфовете" загубиха от Черно море Тича (77-86), а след това и от Балкан (80-83).

Шуменци пък отстъпиха със 78-83 на Берое Стара Загора, а във втория кръг от първенството почиваха.