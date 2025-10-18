Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Локомотив Пловдив и Шумен се надлъгват за първа победа в Sesame НБЛ

Локомотив Пловдив и Шумен се надлъгват за първа победа в Sesame НБЛ

  • 18 окт 2025 | 18:01
  • 910
  • 0
Локомотив Пловдив и Шумен се надлъгват за първа победа в Sesame НБЛ

Отборите на Локомотив Пловдив и Шумен играят в мач от третия кръг от Sesame Национална баскетболна лига. Срещата стартира в 18:00 часа в зала "Сила" в Пловдив, а Sportal.bg ви дава възможност да я проследите на живо.

В стартовата петица на Локо Пд попаднаха Девърл Рамзи, Томислав Минков, Кхалил Милър, Йоанис Кикрилис и Шоу Андерсън. За Шумен стартират Антон Уеб, Андрия Блатанчич, Баръш Мустафа, Милен Чолаков и Костадин Лазаров. 

ПЪРВА ЧАСТ

След близо 3 минути игра домакините водят с 10-0. 5:39 минути преди края на тази четвърт резултат е 17-3 в полза на Локо.

Двата отбора нямат победа до момента от началото на сезона и преследват първи успех.

"Смърфовете" загубиха от Черно море Тича (77-86), а след това и от Балкан (80-83).

Шуменци пък отстъпиха със 78-83 на Берое Стара Загора, а във втория кръг от първенството почиваха.

