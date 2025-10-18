Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Глушкова загуби на полуфиналите в Ираклион

Глушкова загуби на полуфиналите в Ираклион

  • 18 окт 2025 | 15:35
  • 196
  • 0
Глушкова загуби на полуфиналите в Ираклион

Българката Денислава Глушкова отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 25 хиляди долара.

Поставената под номер 1 Глушкова се отказа срещу шестата в схемата рускиня Даря Лодикова при резултат 2:6, 1:4 след 1:44 часа игра.

В началото на втория сет 21-годишната софиянка поиска медицинско прекъсване, след което остана няколко гейма на корта, но след края на петия реши, че не може да продължи мача.

Преди тази среща българката записа три поредни успеха в надпреварата при само един загубен сет.

Следвай ни:

Още от Тенис

Медведев е само на победа от прекъсване на сушата

Медведев е само на победа от прекъсване на сушата

  • 18 окт 2025 | 16:01
  • 359
  • 0
Росица Денчева приключи на 1/4-финалите в Италия

Росица Денчева приключи на 1/4-финалите в Италия

  • 18 окт 2025 | 15:52
  • 289
  • 0
Елизара Янева спечели първа титла на двойки в кариерата си

Елизара Янева спечели първа титла на двойки в кариерата си

  • 18 окт 2025 | 15:49
  • 201
  • 0
Динко Динев отпадна на полуфиналите в Кигали

Динко Динев отпадна на полуфиналите в Кигали

  • 18 окт 2025 | 15:45
  • 176
  • 0
Лейла Фернандес и Тереза Валентова ще играят за титлата в Осака

Лейла Фернандес и Тереза Валентова ще играят за титлата в Осака

  • 18 окт 2025 | 12:38
  • 314
  • 0
Мая Мичева се класира за финала на сингъл на турнир до 14 г. от Тенис Европа

Мая Мичева се класира за финала на сингъл на турнир до 14 г. от Тенис Европа

  • 18 окт 2025 | 11:45
  • 1495
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев 1:1 Славия, двата тима с по 10 души на терена

Ботев 1:1 Славия, двата тима с по 10 души на терена

  • 18 окт 2025 | 16:40
  • 11677
  • 15
Полуфинал №1 на efbet Суперкупа: Левски 0:0 Берое! Следете мача ТУК!

Полуфинал №1 на efbet Суперкупа: Левски 0:0 Берое! Следете мача ТУК!

  • 18 окт 2025 | 16:34
  • 293
  • 0
11-те на Лудогорец и Спартак (Варна)

11-те на Лудогорец и Спартак (Варна)

  • 18 окт 2025 | 16:34
  • 469
  • 0
Летящ старт за Мони Николов и Локомотив (Новосибирск)!

Летящ старт за Мони Николов и Локомотив (Новосибирск)!

  • 18 окт 2025 | 15:42
  • 18798
  • 9
Челси страда, но с впечатляваща ефективност матира Форест и може би предреши съдбата на Постекоглу

Челси страда, но с впечатляваща ефективност матира Форест и може би предреши съдбата на Постекоглу

  • 18 окт 2025 | 16:23
  • 6298
  • 6
Ямал и 17-годишен от школата са титуляри за Барселона (съставите)

Ямал и 17-годишен от школата са титуляри за Барселона (съставите)

  • 18 окт 2025 | 16:08
  • 1511
  • 1