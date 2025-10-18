Глушкова загуби на полуфиналите в Ираклион

Българката Денислава Глушкова отпадна на полуфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 25 хиляди долара.

Поставената под номер 1 Глушкова се отказа срещу шестата в схемата рускиня Даря Лодикова при резултат 2:6, 1:4 след 1:44 часа игра.

В началото на втория сет 21-годишната софиянка поиска медицинско прекъсване, след което остана няколко гейма на корта, но след края на петия реши, че не може да продължи мача.

Преди тази среща българката записа три поредни успеха в надпреварата при само един загубен сет.