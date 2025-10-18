Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Тийнейджър почина на мач в Казахстан

Тийнейджър почина на мач в Казахстан

  • 18 окт 2025 | 08:57
  • 850
  • 0
Тийнейджър почина на мач в Казахстан

Футболният свят е в шок след трагичната смърт на Диас Тулеу, едва 19-годишен футболист на казахстанския клуб от втора дивизия Хан Тенгри. Трагичният инцидент се случи по време на мач срещу Екибастуз, когато младият талант внезапно се срина на терена.

Според очевидци, Тулеу се опитвал да направи шпагат и да избие топка от краката на съперник, когато припаднал. Медиците реагирали моментално и го изнесли на носилка, но въпреки усилията, животът му не могъл да бъде спасен.

„Футболната федерация на Казахстан прие с дълбока тъга новината за смъртта на нападателя Диас Тулеу. Макар и изключително млад, той беше известен със страстта си към футбола и големия си талант. Преждевременната му загуба е непоправима. В тези трудни моменти споделяме болката със семейството, приятелите и клуба му“, се казва в официалното съобщение.

Тулеу беше продукт на академията на Кайрат Алмати, клуб, който този сезон дебютира в Шампионската лига и вече се изправи срещу Реал Мадрид. Той се присъедини към Хан Тенгри през пролетта на 2024 г. и изигра 47 мача, отбелязвайки три гола, основно като ляво крило.

btvsport.bg

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Дани Себайос и постоянният цикъл на "новото начало"

Дани Себайос и постоянният цикъл на "новото начало"

  • 18 окт 2025 | 09:31
  • 808
  • 0
„Моят отбор“: За спецификите на Фентъзи футбола и идва ли бланк за Холанд

„Моят отбор“: За спецификите на Фентъзи футбола и идва ли бланк за Холанд

  • 18 окт 2025 | 08:45
  • 502
  • 0
Бруно Фернандеш за Аморим: Всеки наш мениджър е на една загуба от криза

Бруно Фернандеш за Аморим: Всеки наш мениджър е на една загуба от криза

  • 18 окт 2025 | 08:36
  • 2510
  • 0
Предрешена ли е съдбата на Постекоглу

Предрешена ли е съдбата на Постекоглу

  • 18 окт 2025 | 08:27
  • 2796
  • 0
Това ли е най-големият измамник в историята на футбола

Това ли е най-големият измамник в историята на футбола

  • 18 окт 2025 | 08:00
  • 7308
  • 0
Дер Класикер ще покаже дали Борусия (Д) може да е конкурент на Байерн

Дер Класикер ще покаже дали Борусия (Д) може да е конкурент на Байерн

  • 18 окт 2025 | 06:47
  • 2886
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски застана зад своите играчи и осъди всякакви форми на расизъм

Левски застана зад своите играчи и осъди всякакви форми на расизъм

  • 18 окт 2025 | 10:02
  • 1822
  • 0
Лудогорец посреща Спартак (Варна) в мач, който може да се окаже последен за “соколите” в родния елит

Лудогорец посреща Спартак (Варна) в мач, който може да се окаже последен за “соколите” в родния елит

  • 18 окт 2025 | 07:40
  • 6603
  • 9
На дъното: Ботев (Пловдив) приема Славия в интригуващ мач

На дъното: Ботев (Пловдив) приема Славия в интригуващ мач

  • 18 окт 2025 | 08:00
  • 2887
  • 2
Дер Класикер ще покаже дали Борусия (Д) може да е конкурент на Байерн

Дер Класикер ще покаже дали Борусия (Д) може да е конкурент на Байерн

  • 18 окт 2025 | 06:47
  • 2886
  • 0
Левски срещу Берое в първия полуфинал за efbet Суперкупа на България 2025

Левски срещу Берое в първия полуфинал за efbet Суперкупа на България 2025

  • 18 окт 2025 | 07:05
  • 3180
  • 0
Локомотив Авиа ще спори с Нефтохимик във втория полуфинал на efbet Суперкупа на България 2025

Локомотив Авиа ще спори с Нефтохимик във втория полуфинал на efbet Суперкупа на България 2025

  • 18 окт 2025 | 07:21
  • 3099
  • 0