Барса ще мие срама от загубата в Севиля

Тимовете на Барселона и Жирона ще се изправят един срещу друг в каталунското дерби от 9-ия кръг на Ла Лига на стадион "Олимпик Луис Компанис" днес от 17:15 часа. Двубоят ще бъде ръководен от опитния рефер Хесус Хил Мансано.



Това е важен мач за двата отбора, които имат различни цели в първенството - Барса се бори за върха, докато Жирона се опитва да се измъкне от зоната на изпадащите. "Блаугранас" изостава с две точки от лидера Реал Мадрид, а Жирона има само една победа през сезона.

Барселона идва след две разочарования преди паузата за националните отбори - тежко поражение с 1:4 от Севиля в Ла Лига и загуба с 1:2 от Пари Сен Жермен в Шампионската лига. Преди това каталунците записаха три поредни победи - срещу Реал Сосиедад с 2:1, Овиедо с 3:1 и Хетафе с 3:0.



Жирона, от своя страна, постигна първата си победа за сезона в последния си мач, побеждавайки Валенсия с 2:1. Преди това отборът записа три последователни равенства - 0:0 с Еспаньол, 1:1 с Атлетик Билбао и 1:1 със Селта, както и тежка загуба с 0:4 от Леванте.

Барселона играе впечатляващо в атака. Отборът на Ханзи Флик е отбелязал впечатляващите 22 гола, но е допуснал 9. Каталунците се намират в борбата за върха и победата днес изглежда задължителна.



Представянето на Жирона е на другия полюс. Отборът на Мичел има сериозни проблеми в защита, допускайки 17 гола, докато е отбелязал само 5. Тимът спешно се нуждае от точки, за да се измъкне от зоната на изпадащите, но гостуването на "Олимпик Луис Компанис" е едно от най-трудните изпитания в календара.

Флик е много затруднен от контузии, като седем ключови играчи са извън строя. Най-сериозни са отсъствията на голмайстора Роберт Левандовски и крилото Рафиня. Също така липсват Феран Торес, Гави, Жоан Гарсия, Марк-Андре тер Стеген и Дани Олмо. Ламин Ямал вече е здрав и ще е основна заплаха за съперника.



Жирона също има проблеми с травмирани играчи, като Тома Льомар, Дони ван де Биек, Рикард Артеро, Хуан Карлос и Давид Лопес са извън строя. Отделно, Иван Мартин и Алехандро Франсес са наказани и няма да участват в мача. Звездата на отбора Аседин Унахи е под въпрос за двубоя, което е сериозен удар за гостите. Мичел ще разчита на опитния Аксел Витсел да стабилизира защитата и на Кристиан Порту в атака.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 30 март на "Олимпик Луис Компанис". Тогава Барселона победи Жирона с 4-1 в мач от 29-ия кръг на Ла Лига. Арно Данжума откри резултата за гостите в 53-тата минута, но Роберт Левандовски обърна мача с два гола в 61-вата и 77-ата минута. Феран Торес оформи крайния резултат с гол в 86-ата минута.



Интересно е, че в последните пет срещи между двата отбора, Жирона има две победи срещу Барса, включително впечатляващ успех с 4:2 през декември 2023 година.