Локомотив Пловдив и Шумен ще се надлъгват за първа победа в Sesame НБЛ

Отборът на Локомотив Пловдив излиза срещу Шумен в мач от третия кръг от Sesame Национална баскетболна лига. Срещата е днес от 18:00 часа в зала "Сила" в Пловдив, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

Двата отбора нямат победа до момента от началото на сезона и преследват първи успех.

"Смърфовете" загубиха от Черно море Тича (77-86), а след това и от Балкан (80-83).



Шуменци пък отстъпиха със 78-83 на Берое Стара Загора, а във втория кръг от първенството почиваха.

Снимки: Startphoto