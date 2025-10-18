Локомотив Пловдив и Шумен ще се надлъгват за първа победа в Sesame НБЛ

Отборът на Локомотив Пловдив излиза срещу Шумен в мач от третия кръг от Sesame Национална баскетболна лига. Срещата е днес от 18:00 часа в зала "Сила" в Пловдив, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.
Двата отбора нямат победа до момента от началото на сезона и преследват първи успех.
"Смърфовете" загубиха от Черно море Тича (77-86), а след това и от Балкан (80-83).
Шуменци пък отстъпиха със 78-83 на Берое Стара Загора, а във втория кръг от първенството почиваха.
Снимки: Startphoto