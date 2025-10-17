Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  НБА продължава да проучва възможностите за разширяване в Европа

НБА продължава да проучва възможностите за разширяване в Европа

  • 17 окт 2025 | 13:26
  • 194
  • 1
Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА) продължава да проучва възможностите за разширяване в Европа, като се концентрира върху големи градове като Лондон и Париж.

Комисарят на НБА Адам Силвър и заместник-комисарят Марк Тейтъм се срещнаха с европейски баскетболни лидери, включително тези на Реал Мадрид, за да обсъдят интегрирането на топ клубове в потенциална лига - НБА Европа, пише специализираното издание Basketnews.com, позовавайки се на ESPN.

Посещенията сигнализират за нарастващия интерес на НБА към установяване на европейско присъствие отвъд настоящите ѝ партньорства и демонстративни мачове. По време на европейското си турне Силвър и Тейтъм се срещнаха и с представители на Реал Мадрид - един от най-добрите баскетболни клубове на континента, за да обсъдят възможността за интегриране на стария отбор в планираната бъдеща лига на.

Въпреки че все още не са взети окончателни решения, тези дискусии бележат важна стъпка в дългосрочната стратегия на НБА за европейско разширяване. Фокусът на НБА върху големите европейски градове отразява целта на лигата да увеличи фенската си база и да създаде нова конкурентна платформа.

