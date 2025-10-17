Популярни
Златните рицари надделяха над Бостън и продължиха успешната си серия
Златните рицари надделяха над Бостън и продължиха успешната си серия

  17 окт 2025 | 10:37
  • 166
  • 0
Златните рицари надделяха над Бостън и продължиха успешната си серия

Вилям Карлсон вкара два гола, Павел Дорофеев добави един, а Джак Аайкел стана първият играч през сезона в Националната хокейна лига на САЩ и Канада с 10 точки при успеха на тима им Лас Вегас с 6:5 над Бостън в среща от редовния сезон.

За Дорофеев голът е под номер 6 през кампанията и той поделя първото място при голмайсторите, а тимът от Лас Вегас оглавява Тихоокеанската дивизия с 6 точки. Марк Стоун добави три асистенции, за да продължи успешната си серия за Рицарите на пет мача с точков актив.

Коул Райнхард и Томас Хертъл вкараха другите два гола, а Дорофеев – който си поделя върха при стрелците с Шейн Пинто от Отава, направи и една асистенция.

За гостите от Бостън се разписаха Танър Жано, Никита Задоров, Давид Пастрънак, Марк Кастелич и Майкъл Есимонт.

