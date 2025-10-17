БФБаскетбол проведе успешно ФИБА лицензиране на статистици

Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол) проведе регулярното лицензиране на статистици към Международната централа (ФИБА), което е задължително за всяка федерация на всеки две години. В резултат на процеса България ще може да разчита в следващите две години на 32-ма статистици с ФИБА лиценз, съобщиха от баскетболната централа.

ФИБА лицензът е най-високото ниво на сертифициране за баскетболните статистици в света към момента. Броят на лицата у нас, които вече имат ФИБА сертификат, е един от най-високите след въвеждането на лицензионната система през 2015/2016.

ФИБА лицензионният процес за баскетболни статистици включва няколко стъпки – онлайн платформа за обучение с редица мини тестове след всяка част, тест след края на обучението, задача за самостоятелна работа, която включва откриване на специфични критерии в баскетболна среща, участие в уебинар/семинар с един от 10-те ФИБА инструктори по статистика в Европа и финален тест.

Статистиците трябва да демонстрират отлично познаване на статистическия правилник на ФИБА и прилагането на критериите, както и задълбочени умения по работа с официалното приложение за водене на баскетболна статистика – ФИБА Лайв Статс.

За да бъдат в листа с потенциални кандидати за ФИБА лицензиране, статистиците трябва да отговарят на определени условия и изисквания – да имат минимум 5 години опит и/или определен брой мачове практика зад гърба си или да работят в най-високото първенство в държавата.

В Sesame Национална баскетболна лига (НБЛ) всички статистици също трябва да имат ФИБА лиценз, като това решение бе взето още през сезон 2020/2021.

ФИБА лицензът се подновява на всеки две години, като настоящият важи за периода 2025-2026 година и е абсолютно задължителен за официалните срещи на националните отбори на БФБаскетбол и ФИБА клубните първенства, в които участват и домакинстват български отбори.