Добромир Дафинов: Да спечелим дербито

Утре в Търговище е първото в историята градско дерби между Светкавица и СФК Светкавица 2014. Срещата е от десетия кръг на Североизточната Трета лига.

„Двата отбора се познаваме отлично, няма с какво да се изненадаме. Надявам се да се получи коректен двубой. Излизаме да спечелим дербито. Имаме потенциал да го сторим. Мачът обаче продължава 90 минути. В предишните двубои не бяхме концентрирани до последния съдийски сигнал и изпуснахме трите точки“, коментира пред Sportal.bg Добромир Дафинов, президент на СФК Светкавица 2014.