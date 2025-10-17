Кръг №5 в Евролигата завършва с шест супермача

Петият кръг в Евролигата завършва с шест мача днес, като вечерта ще бъде доста интересна, а Sportal.bg ще ви даде възможност да проследите всички срещи на живо.

В първия мач от 20:00 часа Цървена звезда с българския национал Коди Милър-Макинтайър приема Реал Мадрид в "Белградска Арена".

От 20:30 часа Валенсия гостува на Монако, като по същото време Анадолу Ефес е домакин на Панатинайкос.

От 21:00 часа е сблъсъкът между АСВЕЛ Вильорбан и Виртус Болоня в Лион.

От 21:45 часа отборът на Апоел Тел Авив, който играе домакинските си мачове в България, гостува на Париж.

По същото време в Баскония приема Партизан.