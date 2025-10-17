Росен Модев – талантът под рамката, който впечатлява Кристъл Палас

Предаването на Sportal.bg – "Лигата на талантите" – продължава да представя изгряващите звезди на българския футбол. В центъра на вниманието този път попада едно от най-обещаващите имена зад граница – Росен Модев, млад вратар, който вече гради сериозна кариера на Острова.

Роден през 2010 година, Модев е част от Академията на Кристъл Палас, като преди това е минал и през елитната школа на Челси. Вече три години той се развива в лондонския клуб, а наскоро е направил поредната крачка напред, подписвайки договор за стипендия – важен етап в пътя към професионалния футбол.

Млад български вратар подписа с Кристъл Палас

В интервю за предаването, младият българин споделя ценна информация "от кухнята" на английската школа – от структурата на тренировъчния процес до високото ниво на треньорските щабове. Модев разказва с ентусиазъм за ежедневието си, отдадеността към играта и възможностите, които му дава средата в Кристъл Палас.

В края на разговора той откровено споделя и своите големи цели във футбола, демонстрирайки не само талант, но и амбиция – качества, които със сигурност ще го водят напред.