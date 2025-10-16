Популярни
Най-важните моменти от Паралимпийските игри за първи път в каналите на Warner Bros. Discovery

  • 16 окт 2025 | 15:25
  • 275
  • 0
Warner Bros. Discovery (WBD) засилва своята връзка с олимпийското движение, след като си осигури правата за ежедневно излъчване на най-важните моменти от зимните паралимпийски игри в Милано-Кортина 2026 на паневропейско ниво. Зимните паралимпийски игри в Милано-Кортина през 2026 г. ще бъдат първите, които WBD ще излъчва по своите канали или платформи. Милиони спортни запалянковци в 49 европейски пазара ще могат да се насладят на първокласно отразяване на паралимпийските игри, излъчвани съз закъснение по Eurosport на 20 езика със стрийминг в HBO Max, а в Обединеното кралство – на TNT Sports със стрийминг в discovery+*.

Зимните паралимпийски игри Milano-Cortina 2026 ще започнат на 6 март в Arena di Verona, където повече от 600 спортисти ще участват в 79 състезания за медали в шест вида спорт – парaалпийски ски, пара биатлон, пара крос-кънтри, пара хокей на лед, пара сноуборд и кърлинг на инвалидни колички. Церемонията по закриването ще се състои на 15 март.

Троян Пайо, старши вицепрезидент по придобиване и синдикиране на спортни права в WBD Sports Europe, заяви:

„Възможността да излъчваме ежедневни акценти от паралимпийските игри в Милано-Кортина 2026 г. по нашите канали и платформи в цяла Европа е в пълно съответствие с  водещите ни принципи за ангажимент към инклузивността и премахването на бариерите за участие в спорта. Освен това, предоставянето на съдържание с най-важните моменти на зрителите от целия континент ще даде на стотици изключителни и вдъхновяващи паралимпийци най-голямата платформа, на която да покажат своите способности пред още по-широка аудитория. От гледна точка на излъчването, паралимпийските игри ще ни дадат идеалната възможност да разширим нашито олимпийски истории отвъд зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026, които ще се проведат през предходния месец, като част от нашето изключително зимно спортно предложение.“

Паралимпийските игри ще последват отразяването от WBD на зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026 в цяла Европа от 6 до 22 февруари – третите поредни зимни олимпийски игри, които телевизионният оператор ще излъчи. Милано- Кортина 2026 ще бъдат първите игри в новия цикъл на Warner Bros. Discovery, обявен през 2023 г. В сътрудничество с EBU и Международния олимпийски комитет (МОК), обхващащ следващите четири издания на игрите, включително Лос Анджелис 2028, Френските Алпи 2030 и Бризбън 2032. Това затвърждава репутацията на WBD като дом на олимпийските игри в Европа, след като вече е излъчвала на живо всички летни и зимни олимпийски игри от Пьонгчанг 2018 г. насам.

