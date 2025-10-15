100 Thieves шокира в ден №1 от Worlds, как премина първия ден от групите на Световното по LoL

100 Thieves поднесе голямата изненада в началния ден на групите от Worlds 2025, след като победи един от фаворитите Bilibili Gaming с 1:0. 100 Thieves направиха впечатляващ обрат и достигнаха до победата в последното си Световно първенство по League of Legends
След ден №1 с успехи в Китай си тръгнаха 100 Thieves, Anyone's Legend, Flying Oyster1, Gen.G1, KT Rolster, T1, Team Secret Whales и Top Esports. BLG, FlyQuest, Fnatic, G2, HLE, Movistar, PSG Talon и Vivo Keyd Stars пък претърпяха поражение в откриването на турнира.