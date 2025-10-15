Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. 100 Thieves шокира в ден №1 от Worlds, как премина първия ден от групите на Световното по LoL

100 Thieves шокира в ден №1 от Worlds, как премина първия ден от групите на Световното по LoL

  • 15 окт 2025 | 17:33
  • 293
  • 0
100 Thieves шокира в ден №1 от Worlds, как премина първия ден от групите на Световното по LoL

100 Thieves поднесе голямата изненада в началния ден на групите от Worlds 2025, след като победи един от фаворитите Bilibili Gaming с 1:0. 100 Thieves направиха впечатляващ обрат и достигнаха до победата в последното си Световно първенство по League of Legends

След ден №1 с успехи в Китай си тръгнаха 100 Thieves, ⁠Anyone's Legend, Flying Oyster1, Gen.G1, KT Rolster, T1, ⁠Team Secret Whales и ⁠Top Esports. BLG, FlyQuest, Fnatic, G2, HLE, Movistar, PSG Talon и Vivo Keyd Stars пък претърпяха поражение в откриването на турнира.

Следвай ни:

Още от eSports

T1 се класира за основната фаза от Worlds след успех над IG

T1 се класира за основната фаза от Worlds след успех над IG

  • 15 окт 2025 | 11:34
  • 365
  • 0
Легендата N0tail се завърна в Dota 2

Легендата N0tail се завърна в Dota 2

  • 15 окт 2025 | 10:43
  • 821
  • 0
Силно начало за Божидар "bzm" Богданов и Tundra на BLAST Slam

Силно начало за Божидар "bzm" Богданов и Tundra на BLAST Slam

  • 15 окт 2025 | 09:37
  • 836
  • 0
Български треньор остана без отбор, след като Apeks се раздели с VALORANT сцената

Български треньор остана без отбор, след като Apeks се раздели с VALORANT сцената

  • 14 окт 2025 | 18:01
  • 714
  • 0
Престижните награди League Awards се завръщат

Престижните награди League Awards се завръщат

  • 14 окт 2025 | 14:33
  • 426
  • 0
SAW с промени в треньорския щаб

SAW с промени в треньорския щаб

  • 14 окт 2025 | 12:59
  • 879
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

  • 15 окт 2025 | 16:34
  • 8575
  • 10
Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

  • 15 окт 2025 | 14:40
  • 21583
  • 16
Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 22994
  • 29
Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

  • 15 окт 2025 | 14:38
  • 14497
  • 73
Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

  • 15 окт 2025 | 11:10
  • 22582
  • 29
Футболна България се прости с Добромир Жечев

Футболна България се прости с Добромир Жечев

  • 15 окт 2025 | 13:25
  • 9619
  • 6