  Време е за петия кръг на Евролигата

Време е за петия кръг на Евролигата

  • 16 окт 2025 | 07:00
Време е и за петия кръг на Евролигата. Тази седмица в най-престижното клубно състезание по баскетбол на Стария континент е с двоен кръг, така че битките продължават с пълна сила.

Още в 19:00 часа българско време новакът Дубай, който шокира във вторник шампиона Фенербахче, приема Барселона.

В 20:00 часа допусналият по-рано тази седмица първо поражение (нанесено му от Цървена звезда) Жалгирис посреща в Каунас Олимпия Милано.

Фенербахче пък излиза "на поправителен", като от 20:45 ч. приема отново в своята зала германския първенец Байерн Мюнхен.

Програмата за четвъртък приключва с двубоя в Белград от 22:00 часа между Макаби Тел Авив и Олимпиакос. Александър Везенков и компания ще се опитат да се върнат на пътя на победите, след като отстъпиха у дома със 78:82 от Анадолу Ефес във вторник.

Париж не даде шанс на Баскония, французите с трета поредна победа в Евролигата

  • 16 окт 2025 | 00:32
Виртус Болоня изненада Монако

  • 16 окт 2025 | 00:10
Трета победа за Апоел в Евролигата

  • 15 окт 2025 | 23:47
Приключи кръг №4 в Евролигата

  • 15 окт 2025 | 23:46
Дебютантът Тео Маледон помогна на Реал Мадрид да удържи финалния щурм на Партизан

  • 15 окт 2025 | 23:42
Силно първо полувреме донесе трета победа на ПАО в Евролигата

  • 15 окт 2025 | 23:10
Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 16 окт 2025 | 07:20
Карлос Насар: Далеч съм от политиката, днес направих компромис

  • 15 окт 2025 | 18:03
Младите звезди на ПСЖ, Реал, Барса, Юве, Интер и английските грандове ще се борят за Golden Boy 2025, но не и Ямал

  • 15 окт 2025 | 19:52
Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

  • 15 окт 2025 | 16:34
Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

  • 15 окт 2025 | 14:40
