Рядко срещан събмишън в DWCS

Уес Шулц постигна нещо невиждано досега в историята на Dana White’s Contender Series, след като си осигури договор с UFC по безапелационен начин.

На DWCS 86, боецът от LFA – Шулц (8-2) – победи представителя на Cage Warriors Марио Мингай (7-1) с “Suloev stretch” (задeн ключ на крака) в 1:51 минута на първия рунд. "Suloev stretch" или "разтягането на Сулоев" е кръстено на покойния арменски ММА боец Амар Сулоев, който първи извършва хватката при победата си през 2002 година над Пол Кахуун.

Тази рядка техника е била успешно приложена само три пъти в историята на UFC – от Кени Робъртсън, Забит Магомедшарипов и Алджамейн Стърлинг – но никога досега не беше изпълнявана успешно в Contender Series.

29-годишният Шулц се възползва максимално от втория си шанс в DWCS, след като при първото си участие през 2024 г. бе нокаутиран от Мансур Абдул-Малик.

За италианеца Мингай това бе първата загуба в професионалната му кариера. Той не беше стъпвал в октагона от 11 месеца преди двубоя във вторник.