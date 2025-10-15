Популярни
  15 окт 2025
T1 се класира за основната фаза от Worlds след успех над IG

Настоящият световен шампион по League of Legends - T1 - стартира убедително участието си на тазгодишното издание на турнира - Worlds 2025, след като постигна победа с 3:1 над Invictus Gaming в квалификационния етап от Swiss фазата.

Откриващият мач на тазгодишното световно първенство привлече над 2,5 милиона зрители на живо, което постави нов рекорд за гледаемост в първия ден на Worlds.

В следващия си двубой T1 ще се изправи срещу FlyQuest. Очаква се сблъсъкът да бъде един от акцентите на ранната фаза на турнира.

