T1 се класира за основната фаза от Worlds след успех над IG

Настоящият световен шампион по League of Legends - T1 - стартира убедително участието си на тазгодишното издание на турнира - Worlds 2025, след като постигна победа с 3:1 над Invictus Gaming в квалификационния етап от Swiss фазата.

[#Worlds2025 PLAY-IN Stage vs IG]



우리의 월즈는 지금부터 시작.

Our journey of Worlds 2025 has just started.#TogetherAs1 pic.twitter.com/pcVFNmnRqb — T1 LoL (@T1LoL) October 14, 2025

Откриващият мач на тазгодишното световно първенство привлече над 2,5 милиона зрители на живо, което постави нов рекорд за гледаемост в първия ден на Worlds.

В следващия си двубой T1 ще се изправи срещу FlyQuest. Очаква се сблъсъкът да бъде един от акцентите на ранната фаза на турнира.