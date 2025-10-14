Трагедия в Лондон: Участник в полумаратон почина след като колабира на финала

Мъж, който е колабирал на финалната линия на полумаратон в Лондон, е починал, съобщиха организаторите на събитието. Кори Ръсел е участвал в полумаратона Royal Parks в централен Лондон в неделя, когато се е свлякъл на земята веднага след пресичането на финала в Хайд Парк.

Организаторите на състезанието заявиха, че на г-н Ръсел е била оказана специализирана медицинска помощ на място, преди да бъде транспортиран с линейка до болница.

В изявление от днес организаторите съобщиха: "С дълбока тъга потвърждаваме смъртта на участник в полумаратона Royal Parks 2025.“

"Всички, участващи в организацията на полумаратона Royal Parks, бихме искали да изразим искрените си съболезнования на семейството и приятелите на Кори.

Семейството помоли за уединение и няма да бъдат оповестявани повече подробности в съответствие с техните желания.“

Причината за смъртта на г-н Ръсел ще бъде установена по-късно след аутопсия, потвърдиха организаторите.