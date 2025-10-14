Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Български треньор остана без отбор, след като Apeks се раздели с VALORANT сцената

Български треньор остана без отбор, след като Apeks се раздели с VALORANT сцената

  • 14 окт 2025 | 18:01
  • 326
  • 0
Български треньор остана без отбор, след като Apeks се раздели с VALORANT сцената

Европейската организация Apeks обяви официално разпускането на своя VALORANT отбор, воден от българския треньор Данаил "DANNYTO" Софрониев, след неуспешен престой в елита на Европа VCT 2025: EMEA.

Освен лошите резултати решението на ръководството идва на фона на новите правила във VCT, според които отборите, изкачили се от VCT Ascension, получават само една година в основната лига.

След разформироването всички играчи и DANNYTO са вече свободни агенти и ще търсят нови възможности преди старта на сезон 2026.

Следвай ни:

Още от eSports

SAW с промени в треньорския щаб

SAW с промени в треньорския щаб

  • 14 окт 2025 | 12:59
  • 764
  • 0
IWDominate ще започне в щаба на Cloud9

IWDominate ще започне в щаба на Cloud9

  • 14 окт 2025 | 10:18
  • 322
  • 0
Eternal Fire се раздели с двама поляци

Eternal Fire се раздели с двама поляци

  • 13 окт 2025 | 16:54
  • 431
  • 0
Disguised запазва мястото си в елита на Северна Америка по League of Legends

Disguised запазва мястото си в елита на Северна Америка по League of Legends

  • 13 окт 2025 | 12:52
  • 388
  • 0
Ясно е името на първия голям шампион по 2XKO

Ясно е името на първия голям шампион по 2XKO

  • 13 окт 2025 | 12:13
  • 266
  • 0
BIG посрещна нов капитан в Counter-Strike

BIG посрещна нов капитан в Counter-Strike

  • 13 окт 2025 | 10:48
  • 390
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България (U21) 1:1 Чехия (U21), "лъвчетата" изравниха

България (U21) 1:1 Чехия (U21), "лъвчетата" изравниха

  • 14 окт 2025 | 18:10
  • 6573
  • 2
Любо Ганев пред Sportal.bg: Тежко решение, но бе най-правилното!

Любо Ганев пред Sportal.bg: Тежко решение, но бе най-правилното!

  • 14 окт 2025 | 16:11
  • 14243
  • 18
Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

  • 14 окт 2025 | 14:30
  • 8991
  • 9
Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

  • 14 окт 2025 | 10:54
  • 32468
  • 85
Да си върнем достойнството!

Да си върнем достойнството!

  • 14 окт 2025 | 08:00
  • 22784
  • 138
Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

  • 14 окт 2025 | 07:45
  • 14657
  • 28