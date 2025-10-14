Български треньор остана без отбор, след като Apeks се раздели с VALORANT сцената

Европейската организация Apeks обяви официално разпускането на своя VALORANT отбор, воден от българския треньор Данаил "DANNYTO" Софрониев, след неуспешен престой в елита на Европа VCT 2025: EMEA.

Освен лошите резултати решението на ръководството идва на фона на новите правила във VCT, според които отборите, изкачили се от VCT Ascension, получават само една година в основната лига.

След разформироването всички играчи и DANNYTO са вече свободни агенти и ще търсят нови възможности преди старта на сезон 2026.